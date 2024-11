Shazam ha superato i 100 miliardi di brani riconosciuti

Pubblicità

Shazam esiste da 22 anni e questa settimana ha ufficialmente superato i 100 miliardi di brani riconosciuti, in aumento rispetto ai 70 miliardi di brani riconosciuti nel 2022.

La piattaforma, un pilastro della cultura popolare, ha cambiato il modo in cui le persone si avvicinano alla musica, rendendo accessibile a tutti il riconoscimento dei brani. Sono centinaia di milioni le persone che ogni mese utilizzano l’app in tutto il mondo, per “shazamare”, individuare brani riprodotto in quel momento da qualche parte.

A riferire gli ultimi dati sul servizio di riconoscimento dei brani è Apple (dal 2018 è proprietaria di Shazam) evidenziando un traguardo importante. Dal punto di vista statistico, Cupertino spiega che a una persona che usasse Shazam per identificare un brano ogni secondo, servirebbero 3168 anni per arrivare ai 100 miliardi di brani riconosciuti. Si tratta di 12 brani identificati per ogni persona sulla Terra.

“Questo enorme traguardo riflette non solo quanto le persone amano usare Shazam ma anche il loro interesse per nuova musica”, riferisce in un comunicato stampa Oliver Schusser, vice presidente di Apple responsabile Apple Music e Beats. “Il discovering della musica è una funzionalità alla base di quello che facciamo, continuando a innovare per essere sicuri che gli appassionati di musica di tutto il mondo possano toccare il pulsante Shazam, indipendentemente dal tipo di musica che stanno ascoltando”.

La prima comparsa di Shazam è avvenuta nell’agosto del 2002 nel Regno Unito, lanciata come servizio via SMS. All’epoca, gli utenti potevano identificare i brani componendo il numero “2580”, rimanendo al telefono durante la riproduzione del pezzo. Dopo l’ascolto ricevevano un SMS con il titolo della canzone e il nome dell’artista. A luglio 2008 arrivò nell’allora nuovissimo App Store, e ad ottobre la versione per dispositivi Android.

Per celebrare i 100 miliardi di brani riconosciuti, Apple ha creato una speciale playlist, la top 100 dei brani più cercati di sempre. . ‘Dance Monkey’ di Tones And I guida la classifica con 36.6 milioni di ricerche dall’uscita nel maggio 2019, seguonoo poi ‘Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)’ di Lilly Wood & The Prick & Robin Schulz e ‘Let Her Go’ di Passenger.

Da settembre 2018 Shazam fa parte della famiglia Apple. A giugno 2021 sono state superate 1 miliardo di ricerche al mese, a maggio 2022 i 2 miliardi di installazioni dal momento del lancio. Alcune curiosità: il primo brano shazamato è stato “Jeepster” di T. Rex (19 aprile 2002); il Primo brano a raggiungere 1000 shazam è stato “Cleanin’ Out My Closet” di Eminem (settembre 2002). Il primo brano a raggiungere un milione di shazam: “TiK ToK” di Ke$ha (febbraio 2010). Primo brano a raggiungere 10 milioni di shazam: “Somebody That I Used to Know” di Gotye featuring Kimbra (dicembre 2012). Il Primo artista a raggiungere 100 milioni di shazam: David Guetta (maggio 2015). Il pezzo che ha raggiunto più rapidamente 1 milione di shazam: “Butter” di BTS (in nove giorni). Il pezzo che ha raggiunto più rapidamente 20 milioni di shazam: “Dance Monkey” di Tones And I (in 219 giorni).