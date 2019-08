Come conoscere il credito residuo con iliad, Kena Mobile, ho., Tim, Vodafone, Wind e 3

Quanti soldi ci sono sulla scheda telefonica? Ogni operatore ha un suo procedimento per verificarlo e per chi possiede più di un numero di cellulare le varie modalità talvolta possono sovrapporsi senza portare all’informazione richiesta. Per non sbagliare, raccogliamo in un solo articolo le principali modalità per conoscere il credito residuo con TIM, Vodafone, Wind, Tre, Iliad, Kena e Ho.

TIM

Per conoscere il credito residuo delle utenze con operatore TIM è possibile accedere al relativo account dal portale web, oppure tramite l’app MyTIM per iPhone o Android. Più velocemente, basta chiamare il numero 40916 per ascoltare tale informazione oppure inviare un SMS allo stesso numero con scritto “credito” senza le virgolette per ricevere un SMS di risposta contenente l’ammontare del credito residuo.

Vodafone

Anche qui il credito residuo si può conoscere effettuando l’accesso al portale web oppure tramite l’app My Vodafone Italia per iPhone e Android. In alternativa, dall’utenza interessata basta chiamare il numero 414 per ricevere l’informazione desiderata a voce oppure chiamando il 404 per ricevere lo stesso dato tramite SMS.

Wind

Oltre al portale web e all’app MyWind per iPhone e Android è possibile conoscere il proprio credito attraverso il servizio di assistenza vocale chiamando il numero 4242 oppure inviando un SMS con scritto “Saldo” senza virgolette al numero 4155 oppure digitando il codice *123# sulla tastiera e premendo il tasto Chiama per visualizzarlo direttamente sullo schermo.

Tre

Si può conoscere l’ammontare del credito residuo dall’area clienti, effettuando l’accesso dall’app My3 per iPhone e Android oppure chiamando il numero 4030 e seguendo le indicazioni della voce registrata.

Iliad

Il credito residuo può essere consultato accedendo alla sezione Consumi e credito dell’area personale oppure chiamando il 400 o inviando allo stesso numero un SMS con scritto “credito” senza le virgolette (attenzione al costo nei paesi extra UE – l’SMS no è gratuito e dipende dalle tariffe locali). In alternativa si può consultare via web anche attraverso l’app ufficiale Segreteria Visiva.

Kena

Per le utenze con contratto con l’operatore Kena il credito residuo può essere consultato dal portale web, dall’app KenaMobile per iPhone e Android pppure chiamando il numero 40181.

Ho

Per conoscere in tempo reale il credito residuo della SIM con contratto Ho basta accedere all’area personale del sito, all’app ho. per iPhone e Android oppure chiamando il 42121.

Per chi viaggia spesso all’estero: assicuratevi che i numeri telefonici da chiamare siano gratuiti anche per il paese che visitate.