TV Samsung 4K RU8000 con Alexa, Google e Airplay in sconto Amazon fino al 44%: da 49 a 65”

Se volete acquistare un TV Samsung recentissimo già con sconti “natalizi” potete approfittare dell’offerta Amazon di queste ore.

La nuovissima serie RU8000 è già in forte sconto in particolare sui modelli da 49 a 65” con dimensioni che si adattano a tutti i salotti e vi permettono di portare in casa la compatibilità con le nuove trasmissioni in alta risoluzione, funzionalità smart (Alexa Amazon, Assistente Google, Airplay 2 ) e schermi di ottima qualità ad un prezzo eccellente.

Questi modelli sono pienamente compatibili con l’App Apple TV e Airplay 2 con l’aggiornamento di metà maggio 2019.

Queste sono le caratteristiche principali:

– Offrono un’esperienza visiva di ottima qualità grazie al sistema HDR in versione estesa HDR10+

– la tecnologia Real Game Enhancer ottimizza all’istante la velocità d’azione, il livelli di nero, contrasto, colore e audio per un’ottima esperienza di gioco

– Clean Cable Solution: nessun cavo in vista: i collegamenti scompaiono sul retro del TV e non penzolano dal muro o sul mobile.

– One Remote Control: tutti i contenuti che vuoi sono letteralmente a portata di mano, basta un unico telecomando

– SmartThings: i TV Samsung si connettono con Alexa di Amazon, Assistente Google, Airplay 2 di Apple e ogni altro dispositivo compatibile con SmartThings, l’Hub venduto da Vodafone che abbiamo provato su Macitynet.









Per saperne di più vi rimandiamo alla pagina dedicata del sito Samsung. Qui sotto trovate i prezzi scontati.

Il modello Samsung UE49RU8000U da 49″ viene venduto a 499 Euro con sconto 44%

Il modello Samsung UE55RU8000U da 55″ viene venduto a 670,99 Euro con sconto 39%

Il modello Samsung UE65 RU8000Uda 65″ viene venduto a 856,99 Euro con sconto 43% con un ulteriore sconto di circa 32 € al check out.