Come impedire che Microsoft Edge mandi a Bing tutti i siti visitati

Dalle segnalazioni degli utenti è emerso che il browser Microsoft Edge invia al motore di ricerca Bing praticamente tutti i siti web visitati dall’utente, con l’eccezione di quelli contenuti in un elenco accessibile al pubblico. Una notizia non felice anche per i numerosi nuovi utenti approdati su Edge e Bing per provare personalmente strumenti e funzioni alimentati da intelligenza artificiale AI.

Si tratta di un altro problema di privacy di non poco conto per Microsoft che, interpellata sulla questione, ha risposto a stretto giro di posta a The Verge, confermando l’esistenza del problema dovuto al funzionamento errato di un nuovo strumento del browser.

Si tratta della funzione Follow, segui, che permette all’utente di essere avvertito con una notifica di Microsoft Edge ogni volta che vengono pubblicati in rete nuovi contenuti dei creatori preferiti e seguiti, come per esempio filmati di youtuber, post sui social di utenti o argomenti seguiti e così via.

Microsoft conferma il problema e le scoperte di utenti ed esperti di informatica: quasi ogni indirizzo di sito web visitato dall’utente con Microsoft Bing viene inviato anche a bingapis.com. Nessuna operazione o intenzione malevola o celata da parte di microsoft: si tratta semplicemente di una implementazione errata della funzione follow.

La risposta di Microsoft

Come spesso avviene per questioni di sicurezza e privacy la risposta di Microsoft non si è fatta attendere «Siamo a conoscenza delle segnalazioni, stiamo indagando e adotteremo le misure appropriate per risolvere eventuali problemi». Purtroppo la risposta di Caitlin Roulston di Microsoft non rivela quando il problema verrà risolto con una patch.

Ma per fortuna è possibile impedire che Microsoft Edge invii a Bing tutti gli indirizzi dei siti web che visitiamo modificando manualmente una impostazione del browser Edge.

Come impedire che Microsoft Edge invii a Bing tutti i siti web visitati

La funzione Follow di Microsoft Edge per seguire contenuti, argomenti e creatori in rete e sui social può essere disattivata dalle Impostazioni del browser. Su Mac in alto a sinistra un clic sul menu Microsoft Edge e poi selezionare la voce Impostazioni.

Nel menu che appare a schermo bisogna selezionare la seconda voce in alto intitolata Privacy, ricerca e servizi. Nella finestra principale bisogna scorrere fino in basso a fine pagina: nell’ultimo riquadro bisogna disattivare la funzione Mostra suggerimenti per seguire i creatori in Microsoft Edge.

Gli strumenti AI fanno bene a Microsoft, con una crescita di utenti per Edge e quote di mercato di Bing, come dimostrano i risultati del primo trimestre 2023.