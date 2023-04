Lo smartphone anti-tutto DOOGEE S100 è in sconto a metà prezzo

Vi cade spesso il telefono e volete vivere senza colpi al cuore ogni volta che vi scivola di mano? O più semplicemente lavorate in un cantiere o siete amanti della vita all’aria aperta e preferite dotarvi di uno smartphone abbastanza robusto da uscire illeso da questo stile di vita senza bisogno di appesantirlo con pellicole e custodie ingombranti? Allora perché non date un’occhiata al DOOGEE S100, tanto più che al momento lo potete pagare la metà.

Come avrete già capito si tratta di uno smartphone che rientra nella categoria rugged, ovvero quei particolari telefoni costruiti con una scocca e una forma tali da garantirne l’incolumità in caso di caduta anche su pavimenti duri, come può ad esempio essere una strada asfaltata. L’azienda lo certifica IP68 e IP69K anche per quanto riguarda la resistenza alle infiltrazioni di polvere ed acqua, quindi potete davvero portarlo ovunque senza temere di romperlo per un tuffo o una caduta a terra.

Per il resto è comunque uno smartphone a tutto tondo, che si può usare tranquillamente in ufficio, a scuola e nella vita di tutti i giorni. Monta infatti un processore Helio G99 MT6789 a otto core e fino 2.2 GHz, con GPU Mali-G57 MC2 e ben 12 GB di RAM (+8 virtuali). Per quanto riguarda la capacità invece avete a disposizione 256 GB per app e quant’altro, e se volete più spazio per foto e file personali potete sempre metterci una microSD da massimo 1 TB.

È ottimo anche fotograficamente parlando: al posteriore ci sono infatti tre obiettivi, uno principale con sensore da 108 MP, uno per le foto notturne con sensore da 20 MP e una grandangolare da 16 MP che funge anche da macro; la fotocamera frontale invece è da 32 MP.

Lo schermo è abbastanza ampio: parliamo di un pannello IPS da 6,58 pollici con risoluzione Full HD+ a 2.408 x 1.080 pixel, 120 Hz e 401 ppi. È un telefono 4G LTE con Android 12, c’è l’NFC e con una batteria che supporta la ricarica rapida a 66 Watt.

Per quanto riguarda peso e ingombri, siamo sui 18 x 8 x 1,8 centimetri per un peso di quasi 400 grammi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 548,94 € potete risparmiare il 48% spendendo 288,19 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.