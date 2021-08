Come recuperare i dati da Mac con Wondershare Recoverit

Dati persi o cancellati da Mac? Nessun problema, la soluzione è a portata di mano e ha un nome ben preciso. Si chiama Wondershare Recoverit, ed è l’applicativo che consente il recupero dati su Mac, oltre che riparare i video corrotti.

Sono davvero tanti i casi in cui ci si ritrova, sfortunatamente, a perdere i dati su Mac. Che siano stati cancellati appositamente, o per sbaglio, capita che alle volte serve proprio quel file che non si possiede più. Alle volte possono andare persi per qualche bug, o per un riavvio imprevisto della macchina, altre perché si elimina inavvertitamente senza neppure rendersene conto.

E così, Wondershare Recoverit permette di recuperare i dati cancellati con il comando “Shift + Del”, quelli perso per aver svuotato il cestino, quelli presenti in un supporto inserito nel Mac per il quale si è accidentalmente acconsentito quando viene richiesto “Il supporto/unità non è formattato, desideri formattare ora?”, o ancora quando si è erroneamente inizializzato una scheda di memoria della fotocamera digitale appena collegata. Sono tanti gli scenari in cui l’app può davvero salvarvi.

Possono essere foto, video, audio, documenti, archivi, e persino e-mail, e possono andare smarriti, sia dalla memoria interna del Mac, sia da un disco rigido esterno, una unità USB, un SSD collegato, oltre che dalle fotocamera digitale, e altro ancora. Non ha importanza, perché Wondershare Recoverit è pronto a recuperarli. Non solo, può anche riparare file video corrotti usando uno strumento integrato di riparazione video.

Facile da usare, Recoverit è utile, sicuro e intuitivo, anche grazie all’ultimo aggiornamento, che ha portato la suite alla versione 9.6.0, che supporta anche il recupero dei file da Mac dotati di chip T2, e quelli con chip M1 di Apple.

All’avvio, saranno tre i passaggi da effettuare prima di recuperare i file. Sarà sufficiente scegliere una posizione da scansionare, tra disco interno, esterno o memorie varie, effettuare la scansione della memoria prescelta, e cliccare su Anteprima & Recupero. Il gioco è fatto.

Dopo la scansione della memoria o del percorso dal quale recuperare i file, è facile che l’applicativo restituisca una miriade di file. Fortunatamente, è possibile vedere in anteprima i risultati recuperati e, grazie a un pannello sulla destra, filtrarli in base a vari parametri, così da recuperare solo quelli di proprio interesse.

Peraltro, lo strumento di Anteprima integrato, consente di aprire al volo i file prima di salvarli, come immagini, o documenti, così da poter capire esattamente se si tratta del file che interessa recuperare.

Si tratta, insomma, di una soluzione all in one per aiutare l’utente a recuperare i propri file persi, cancellati, formattati o persino corrotti. Da notare, che grazie a questo applicativo è possibile recuperare più di 1000 formati di file, ed è possibile usare l’app con diversi file system, quali NTFS, FAT, HFS+, APFS. Non solo, in caso di Mac andato in crash, è possibile creare anche un disco di avvio per avviare un computer danneggiato e accedere ai dati che altrimenti andrebbero persi.

L’app si scarica gratuitamente, anche se per accedere a tutte le funzioni proposte vengono offerti tre diversi piani di utilizzo, tra uso personale, in team, o studenti.

Acquistate pure con tranquillità, grazie alle numerose garanzie offerte dal produttore.Il brand serve attualmente 5 milioni di clienti, offre un rimborso entro 7 giorni, oltre che un supporto tecnico gratuito 24 ore su 24, 7 Giorni su 7.

