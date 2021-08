Audi Skysphere è la concept car che si trasforma premendo un tasto

Con il suo ultimo concept Audi Skysphere, presentato a Pebble Beach in California nello stesso evento in cui ha debuttato la nuova Lamborghini Countach, un veicolo sportivo può trasformarsi in un’auto di categoria grand touring. Quelle che fino a oggi sono sempre state due categorie ben distinte di vetture, in Audi Skysphere diventano un’unica auto in grado di modificare la sua forma semplicemente premendo un pulsante.

Colpiscono innanzitutto la forma sinuosa e allo stesso tempo muscolosa del veicolo che, come tutte le sportive classiche, vanta un cofano lungo e importante. Questo non sorprende visto che gli stessi designer Audi rivelano che l’ispirazione originale parte dalla mitica Horsch 853, una sportiva cabriolet presentata nel 1935 che per caratteristiche e design rientra senza dubbio tra le auto storiche più belle di sempre.

L’obiettivo finale di Audi Skysphere è quello di realizzare un’auto in grado di offrire due esperienze completamente diverse all’utente. Premendo un pulsante Audi Skysphere si trasforma da sportiva compatta a una grand touring più lunga di 25 cm. La metamorfosi è naturalmente ben visibile dall’esterno, ma è anche sottolineata a livello estetico perché cambia il blocco delle luci e dei fari. All’interno invece quando l’auto cambia forma, spariscono sia il volante che i pedali.

In questo modo con la concept car Audi Skysphere l’utente può avere la soddisfazione e anche il divertimento della guida sportiva. Premendo un pulsante può però passare alla modalità grand touring nella quale guida e navigazione sono gestiti in automatico, lasciando completamente liberi due passeggeri per ammirare il paesaggio circostante, per contattare familiari e amici o per dedicarsi all’intrattenimento di bordo.

Per il momento Audi non ha annunciato piani per produrre Skysphere, ma il design di questo concept e le sue soluzioni saranno di ispirazione per i veicoli del costuttore dei prossimi anni. Quello che è certo è che l’arrivo della guida autonoma e l’impiego sempre più massiccio della tecnologia a bordo, renderanno sempre più probabili soluzioni innovative come questa.

