iCloud per Windows aggiornato con password manager integrato

Apple ha rilasciato una nuova versione del software iCloud per Windows, integrando un nuovo password manager e una estensione per la sincronizzazione delle password tra più dispositivi.

Il password manager integrato permette agli utenti Windows di accedere e gestire il portachiavi iCloud su PC, una funzionalità che è possibile integrare anche con Google Chrome e Microsoft Edge per Windows grazie alle estensioni dedicate.

Tutte le password sono ovviamente cifrate e anche l’estensione usa meccanismi di cifratura.

iCloud per Windows è comodo per chi usa PC, Mac, iPad e iPhone, passa da un dispositivo all’altro e desidera qualcosa in grado di fare sull’infrastruttura cloud della Mela per la sincronizzazione e le credenziali.

Navigando da PC con Windows potrebbe essere utile effettuare l’autenticazione a servizi online; grazie all’estensione di Apple è possibile scegliere le credenziali salvate su iCloud, anche se queste sono state create in precedenza su un dispositivo iOS, iPadOS o macOS.

Il portachiavi iCloud permette di mantenere aggiornate le password e altre informazioni protette sui vari dispositivi dell’utente. È una funziona che finora Apple ha reso disponibile solo sul suo ecosistema, consentendo di memorizzare e inserire automaticamente informazioni (ad esempio i nomi utente e le password, le carte di credito e le password Wi-Fi) su tutti i dispositivi approvati.

iCloud per Windows richiede Windows 10 versione 18362.145 o seguenti e si scarica da qui.

Per capire come funziona iCloud, a cosa serve e come gestirlo al meglio, vi rimandiamo a questo nostro articolo.