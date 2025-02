Come sfruttare la porta USB presente su alcuni router

Pubblicità

Su molti router domestici è presente una porta USB che spesso rimane inutilizzata e che può essere invece utile per vari scopi: salvare e condividere file, ricaricare alcuni dispositivi ma anche per sfruttare una connessione di rete mobile da usare all’occorrenza come backup (alternativa alla connessione principale). Di seguito vediamo alcuni possibili usi e suggerimenti:

Condivisione stampante. È possibile condividere in rete varie stampanti che non dispongono di porte Ethernet o connessioni WiFi, collegandole alla porta USB del router, facendo in modo che possano essere automaticamente riconosciute da tutti gli altri computer collegati in rete.

NAS e media server. Collegando un disco alla porta USB del router, possiamo disporre di una unità di storage centralizzata sulla quale salvare foto e video, file accessibili da computer, tablet, telefoni e altri dispositivi collegati alla rete.

Backup e Connettività di Riserva

Descrizione: Alcuni router supportano funzionalità di backup per la connettività internet, spesso utilizzando una SIM card per fornire una connessione LTE.

Funzionamento: Configurazione: Inserisci una SIM card supportata nella porta USB o in uno slot dedicato, e configura il router per usare questa connessione come backup quando la connessione primaria (cablata o ADSL) fallisce. Failover: Il router può automaticamente passare alla connessione mobile quando rileva un’interruzione della connessione principale.

Vantaggi: Garantisce continuità di servizio, fondamentale per attività critiche come il lavoro da remoto o il gaming online.

Alimentazione dispositivi IoT. Le porte USB di alcuni router possono essere usate per alimentare dispositivi quali hub IoT, lampade LED USB o caricabatterie: soluzioni che potrebbero essere valide se non abbiamo una presa libera nelle vicinanze.

Posso collegare di tutto?

Non c’è una risposta univoca: dipende da marca e modello del vostro router. Non possiamo fare altro che limitarci a consiglire di verificare la documentazione di quest’ultimo per capire se permette di configurare memorie USB, quant’altro e come sfruttare e varie funzionalità. Un po’ con tutti i router moderni è possibile configurare una condivisione sicura per le memorie USB e accedere ai propri file in qualsiasi momento attraverso Internet. Eseguito il login alla pagina di amministrazione del router (in genere collegandosi con un indirizzo IP del tipo http://192.168.1.1, http://192.168.0.1 o qualcosa di simile), è possibile verificare le opzioni disponibili, attivare accessi alla rete locale, configurare la gestione di memorie, stampanti e altri dispositivi.

Per quanto riguarda i file accessibili da remoto (quelli presenti su un disco collegato al router) è generalmente possibile accedere a questi alla stregua di unità di rete (visibili da Esplora risorse di Windows o nel Finder di macOS), oppure via browser, o ancora passando per app dedicate (per iOS e Android) che gestiscono il protocollo Server Message Block (SMB). Dall’interfaccia di amministrazione è generalmente possibile consentire ad altre persone di accedere a determinati file o cartelle, permettendo di condividerli facilmente con link per il download. In questo modo, ad esempio, è possibile consentire ad amici e parenti l’accesso alle immagini e ai video dell’ultima vacanza, senza che possano modificare o cancellare questi file sulla memoria USB.

