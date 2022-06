Usare il notch dei MacBook Pro per inviare file con AirDrop

La presenza del notch (l’alloggiamento della fotocamera integrato nella mascherina dello schermo) nei MacBook Pro più recenti da 14″ e 16″ ha permesso a Apple di rendere la cornice del notebook più sottile senza dover rinunciare a nulla, grazie a funzionalità del sistema operativo che permettono di far la “tacca” con il puntatore del mouse.

Può piacere o meno ma dal momento che è presente perché non sfruttarlo per qualcosa di utile? Lo sviluppatore Ian Keen ha immaginato una funzione che consente di inviare file con AirDrop quando questi vengono trascinati verso la tacca. Il concetto sembra utile e divertente; lo sviluppatore riferisce che l’app che ha immaginato funziona già bene, sarà presto offerta come beta ed ha anche pensato a una versione per i Mac senza notch.

Got inspired to build a little airdrop helper app tonight. pic.twitter.com/ywzJzKR0O8 — Ian Keen (@IanKay) June 16, 2022

What do ya'll think about this 'notchless' variant? pic.twitter.com/rW3zsy01ub — Ian Keen (@IanKay) June 17, 2022

La possibilità di sfruttare il notch dei MacBook per scopi utili non è ad ogni modo una novità: BetterTouchTool permette già ora di sfruttare l’area in questione per varie funzionalità; l’app Notchmeister, invece, permette di decorare il notch.

L’app Forehead rende nera la barra dei menu; TopNotch è simile, gira in background ed in grado di adattare il notch anche cambiando sfondo.

In tutti i casi, di serie, se i controlli di un’app o gli elementi della barra dei menu appaiono bloccati o nascosti dietro l’elemento della fotocamera, è possibile attivare l’opzione “Adatta in scala sotto la fotocamera integrata” per modificare l’area attiva del display e obbligare la barra dei menu e le finestre di un’app a essere visualizzate sotto la fotocamera: basta uscire dall’app che si sta usando, dal Finder selezionare l’app, poi scegliere “File” → “Ottieni informazioni” (oppure selezioanre l’app e premere la combinazione di tasti Command-I) e nella finestra “Info” che appare spuntare la voce “Adatta in scala sotto la fotocamera integrata”.