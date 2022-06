Le 5 funzioni iPadOS 16 più importanti

Apple ha annunciato ufficialmente iPadOS 16 nel corso della WWDC 2022, lasciando come al solito all’utenza un ampio di battito sulle novità presenti, oltre a qualche amarezza per la scelta di destinare alcune delle più importanti novità solo agli iPad più recenti con processore M1. In questo articolo elenchiamo le cinque novità iPadOS 16, quelle da provare al volo non appena il sistema operativo sarà rilasciato nel corso dell’autunno prossimo.

Stage Manager

Una delle più grandi novità, ma anche quella che ha dato origine ai dibattiti più accesi, è certamente Stage Manager. Si tratta di un sistema multitasking che sarà possibile avere su iPadOS 16 in parallelo con macOS Ventura. In sostanza potrete avere sia il dock nella parte bassa dello schermo, sia una serie di singoli dock ausiliari laterali (fino ad 8, 4 per lo schermo principale e 4 per lo schermo secondario) per passare rapidamente da una singola applicazione ad un gruppo di App che si contendono degli spazi sullo schermo. Ovviamente funzionerà anche senza un Mac in parallelo, incrementando così di fatto la potenzialità di un iPad, che consentirà di raggruppare singole app da richiamare con un solo tocco.

La funzione è certamente apprezzabile, e di fatto consacra ancora una volta iPad come (quasi) sostituto di un Mac, potendo organizzare più app in una e lavorare velocemente, passando da un gruppo all’altro. La funzione, però, ha destato molte critiche: sarà disponibile solo su iPad con processore M1. Apple ha giustificato la scelta dicendo che solo questi dispongono della funzione per lo scambio di memoria virtuale, ma iPad Air 5 gen da 64 GB, che ha processore M1 ma non lo scambio di memoria virtuale, supporterà lo stesso Stage Manager.

App Meteo e Orologio

E’ vero, probabilmente potrebbe non cambiare il modo in cui si utilizza l’iPad nel quotidiano, e potrebbe essere vista come una novità minore. Eppure, tra le prime novità di cui vi accorgerete, dopo aver installato iPadOS 16, vi è l’app Meteo. Finalmente, dopo tanti anni di onorata carriera, anche il tablet della Mele potrà beneficiare dell’applicazione Meteo ufficiale, la stessa presente su iPhone, ma naturalmente ottimizzata per il grande schermo. Seppur non si tratti di un’app indispensabile, siamo certi che, almeno una volta al giorno, gli utenti la apriranno per accertarsi delle condizioni meteo della giornata.

Al suo fianco debutterà su iPad anche l’app Orologio, fino ad oggi relegata esclusivamente al piccolo schermo dell’iPhone. Anche in questo caso può sembrare una cosa banale, ma diventa un evento eccezionale, se si considera che Apple aveva deciso di escluderla per così tanti anni. A questo punto la domanda sorge spontanea: c’è ancora speranza di vedere l’app Calcolatrice sul grande schermo di iPad?

FreeForm

Sarà disponibile entro la fine dell’anno, quindi probabilmente non arriverà al lancio ufficiale di iPadOS 16. Si tratta di un’app completamente nuova, che faciliterà la collaborazione e il lavoro di squadra tra gli utenti. Freeform è una sorta di foglio bianco condiviso, in cui poter disegnare e prendere appunti, anche e soprattutto con Apple Pencil, all’interno del quale poter anche condividere file e inserire link, documenti, video e audio.

sarò possibile invitare i propri amici e familiari, condividere tutto ciò che c’è all’interno del documento e, in generale, collaborare all’istante e in tempo reale con il proprio team di lavoro. Man mano che le altre persone aggiungono le proprie idee, appariranno sul foglio le modifiche in tempo reale.

Libreria foto condivisa di iCloud

Sarà disponibile anche su iOS 16, eppure è su iPad che Foto di Apple dà il meglio di sé, perché è sul grande schermo che potranno meglio apprezzarsi gli scatti. Grazie alla libreria condivisa di iPadOS 16 sarà possibile condividere facilmente foto e video, aggiungendo fino a cinque persone, le quali potranno contribuire a creare un album condiviso. Le foto saranno tutte riunite nella stessa schermata, pronte per essere guardate anche da chi non le ha scattata, in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi.

Naturalmente, l’utente avrà un grande controllo su quali foto includere in questo particolare album condiviso, potendo scegliere ad esempio quelle scattate a partire da una certa data o che ritraggono determinate persone. Peraltro, ogni membro del gruppo può aggiungere, modificare ed eliminare foto nella Libreria condivisa, così come metterle in ordine nell’album per fare un favore a tutti. Da notare che preferiti, didascalie e parole chiave saranno sincronizzati su tutti i dispositivi che fanno parte del gruppo.

Scaling del display

Se non fosse ancora chiaro ai più che iPad è ormai un (quasi) sostituto del Mac, ci pensa Apple a ricordavelo, introducendo la possibilità di scalare la risoluzione del display dell’iPad. Questo vuol dire che sarà possibile, proprio come accade sui Mac, scegliere di modificare la risoluzione del display del tablet. Questo consentirà alle app di adattare e mostrare più contenuti sullo schermo ridimensionando l’interfaccia di ciascuna app, aumentando così la densità delle informazioni visualizzate.

La funzione sarà particolarmente utile, ad esempio, quando si utilizza Split View e si eseguono più app affiancate. In questo modo Apple è sicura di aumentare la produttività, potendo lavorare, non solo su più fronti con Stage Maganer, ma anche con più contenuti visibili a schermo.

Se volete saperne di più, potete leggere l’articolo riepilogativo sullo Stage Manager dando inoltre un’occhiata alla nostra prova su iPad con iPadOS 16 e quella su Mac con macOS Ventura per approfondire e sfogliare le immagini di esempio. Qui invece trovate il commento sulla rivoluzione che questa funzione si appresta ad apportare nell’uso quotidiano di iPad.