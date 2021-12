Notchmeister è l’app che decora il notch dei Mac

Se il notch nei MacBook Pro 2021 proprio non vi piace oppure siete a caccia di scherzi per malati di tecnologia, magari a tema natalizio, potreste dare un’occhiata a Notchmeister, presumibilmente la prima app che permette di decorare il notch dei Mac.

Con l’introduzione dei MacBook Pro 2021 M1 Max e Pro di ultima generazione, Apple ha ridisegnato i suoi portatili professionali, aggiungendo una tacca frontale, un notch nella parte in alto al centro dello schermo, simile a quanto siamo abituati a vedere da anni sugli iPhone, fin dal modello iPhone X.

Tale scelta, un po’ controversa, è stata già in passato meritevole di attenzione da parte di alcune applicazioni. Già, alcune app permettono di nasconderlo, mentre adesso Notchmeister pensa bene di fare esattemente il contrario. Anziché renderlo meno invasivo, consente proprio di decorarlo.

Sviluppata da IconFactory, il funzionamento dell’app è davvero semplice: ogni volta che si muove il mouse proprio sotto la tacca, è possibile scegliere tra una varietà di effetti da visualizzare. Come si può notare nell’immagine, ad esempio, se si seleziona l’opzione Feste, è possibile visualizzare le luci dell’albero di natale proprio sotto la tacca, sempre che si sposti il cursore sotto la tacca stessa.

In particolare vengono visualizzate alcune luci sospese, che abbracciano con estrema precisione la tacca, e che sembrano proprio penzolare dal notch. Tra gli altri effetti inclusi in Notchmeister si sono anche Glow, Cylon, Plasma Leak e Nano Radar. Gli sviluppatori dichiarano che l’obiettivo di questa app non è tanto quella di decorare il notch, quanto piuttosto di mostrare cosa accade veramente quando il puntatore del mouse del Mac si trova proprio sotto l’area non visibile della tacca.

Si tratta certamente di un approccio completamente differente rispetto a quello di sfondi e app che cercano di nasconderla, o di fonderla con il display e lo sfondo. E’ la prima volta che un applicativo mette in bella vista il notch, rendendolo ancor più invasivo per l’occhio dell’utente.

Notchmeister è disponibile su App Store come download gratuito. Se avete un Macbook Pro e volete testarlo non vi resta che cliccare direttamente a questo indirizzo.