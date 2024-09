Recensione NordVPN, protezione totale dalla rete

Pubblicità

Il concetto di VPN è ormai noto ai più. Acronimo di Virtual Private Network, una VPN permette di instradare il traffico web attraverso un server criptato, garantendo una maggiore privacy durante la navigazione, oltre a consentire di bypassare blocchi e restrizioni geografiche ove previste. In questo articolo testiamo NordVPN, sicuramente una delle VPN più note e utilizzate.

Sebbene la funzione principale di NordVPN sia quella di una comune VPN, in realtà la piattaforma consta di numerosi servizi, ciascuno dei quali offre una miriade di opzioni. Oltre all’app NordVPN, infatti, è possibile anche abbonarsi a NordPass, un’app per la gestione completa delle password, e NordLocker, un cloud dedicato fino a 1TB, che consente di mettere al sicuro i propri documenti.

Partiamo, ovviamente da NordVPN, in questo articolo ci soffermeremo sulla VPN.

All’avvio dell’app, NordVPN offre cinque differenti schermate, piene zeppe di funzioni e opzioni per personalizzare al meglio la propria esperienza di navigazione.

La prima finestra, probabilmente la più utilizzata, è quella relativa alla connessione. All’interno di quest’ultima è possibile collegarsi a una VPN, potendo scegliere tra i numerosissimi Paesi presenti.

Nel momento in cui scriviamo, NordVPN mette a disposizione più di 6362 server distribuiti in 111 paesi. Tra le destinazioni più richieste ci sono Stati Uniti, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e molte altre ancora.

Tramite questa prima finestra gli utenti possono anche scegliere un server localizzato in diverse città specifiche dei diversi Paesi.

Non solo. Tramite pulsanti rapidi, è possibile effettuare una connessione VPN ottimizzata a seconda di ciò che si vuol fare in rete. Tra le preimpostazioni presenti, quelle che consentono di ottenere una connessione ottimizzata per Download, Velocità e Navigazione.

Ed ancora, nella stessa schermata è possibile scegliere addirittura la modalità DoubleVPN che, come suggerisce lo stesso nome, utilizzano proteggono doppiamente il traffico utente. In pratica, i server Double VPN, proteggono il traffico degli utenti crittografandolo e facendolo passare attraverso due server, offrendo così un livello extra di sicurezza.

Si tratta di una soluzione particolarmente complessa, adatta per attivisti politici e giornalisti che operano in aree sensibili. Naturalmente, il prezzo di questa scelta è una minore velocità di navigazione, anche se – come vedremo successivamente – NordVPN riesce a contenere le perdite di velocità, quale impostazione si scelga.

Inoltre, un’altra possibile scelta di connessione è quella Onion Over VPN. In questo caso, la VPC opera come un server tradizionale, ma instrada il traffico anche attraverso la rete Onion, garantendo un ulteriore strato di protezione. Questa scelta è quella che, durante i nostri test, ha ridotto maggiormente la velocità di navigazione.

Split Tuneling

Una funzione interessante offerta da NordVPN è quella chiamata Split Tunneling. Questa può essere attivata nel momento in cui si usa l’app Android e Windows. Questa opzione consente di deviare soltanto una parte del traffico, come quello di una specifica app, attraverso il server VPN, lasciando il resto del traffico fuori dal percorso VPN.

In sostanza, immaginavo di usarla su Android, potrete far sì che solo una determinata app passi per la VPN, lasciando invece inalterato il traffico di altre app presenti sul dispositivo.

MeshNet

Altra importante funzione offerta da NordVPN è quella chiamata Meshnet. In sostanza, consente di mettere in comunicazione diversi dispositivi, tra cui poter scambiare file in modo sicuro e criptato, perché tutto il traffico su Meshnet è crittografato, proprio come quando si è connessi a un server VPN.

In sostanza, Meshnet consente di instradare il proprio traffico online

attraverso un’altra macchina. Gli utenti possono aggiungere 10 dispositivi relativi allo stesso account e più 50 dispositivi esterni tramite inviti.

Meshnet è disponibile su Mac, iOS, Windows, Android e Linux, anche se al momento l’instradamento del traffico è disponibile sui dispositivi

Windows e Linux, mentre tutti gli altri dispositivi possono collegarsi a un computer Windows/Linux per effettuare questa operazione.

Per evitare accessi non autorizzati, gli abbinamenti dei dispositivi

devono essere autorizzati dagli utenti e per questo a ogni account viene assegnato un nome univoco; in alternativa, NordVPN assegna a ogni dispositivo un indirizzo IP univoco (da non confondere con l’indirizzo IP dell’ISP).

Per il corretto funzionamento è necessario attivare Meshnet sui dispositivi da mettere in comunicazione: a questo punto sarà possibile scegliere di inviare un file, selezionarlo e il gioco è fatto.

Quanti dispositivi NordVPN

A proposito di dispositivi, è il caso di ricordare che con un solo account NordVPN, è possibile proteggere fino a 10 dispositivi su Android, iOS, Linux, Windows, Mac, Android TV, oltre a poterlo utilizzare tramite estensioni per browser.

Inoltre, NordVPN può essere configurato anche sul router di casa, garantendo così a monte che la connessione venga instradata tramite VPN a tutti i dispositivi connessi alla rete Wi-Fi domestica.

Velocità di navigazione

NordVPN offre velocità stabili e davvero competitive, con una riduzione delle prestazioni. Durante le nostre prove abbiamo effettuato diversi test di velocità, comparando non solo la navigazione, verificando non solo la navigazione, ma anche i download e la visione di video in streaming.

In media, abbiamo notato che l’utilizzo della VPN riduce di circa il 10% la velocità di connessione, con picchi del 15% quando invece abbiamo testato la DoubleVPN o la navigazione tramite rete Onion.

NordVPN funziona su una vasta gamma di dispositivi, da Windows a Android TV, con un’interfaccia semplice che consente di connettersi rapidamente al miglior server disponibile. Anche se le app di ExpressVPN risultano più intuitive, quelle di Nord sono ben progettate e offrono funzionalità avanzate come il tunneling diviso, utile per gestire le app che devono o non devono usare il VPN.

Threat Protection Pro

Il secondo hub raggiungibile dalla schermata è quello intitolato Threat Protection Pro, che protegge l’attività in rete dell’utente 24/7, anche quando si è collegati senza utilizzare una VPN. In pratica, si tratta di una protezione in tempo reale che blocca siti pericolosi, ferma i tracker e rimuove pubblicità invadenti, oltre ad analizzare i file scaricati e rimuove eventualmente quelli pericolosi.

Ed ancora, l’applicativo serve per identificare applicazioni rischiose presenti sul proprio dispositivo.

In sostanza, Threat Protection Pro è una soluzione integrata nelle app desktop di NordVPN, progettata per difendere l’utente dalle minacce quotidiane del mondo digitale, anche senza connessione VPN attiva.

Un po’ come un antivirus, analizza i file scaricati, rimuovendo eventuali malware e migliorando la navigazione grazie al blocco di pubblicità fastidiose e tracker web.

Il sistema è anche basato sull’intelligenza per rilevare tentativi di phishing e siti sospetti, anche quelli legati ad attacchi zero-day.

Le funzioni di Threat Protection Pro sono, peraltro, personalizzabili nell’apposita schermata di configurazione, dove sarà possibile scegliere di attivare alcune protezioni e disattivarne altre, così da scegliere il grado di protezione su misura, a seconda di quello che serve.

Server e sicurezza

Tra le funzioni che garantiscono sicurezza e anonimato per gli utenti anche i server offuscati, che “nascondono” a monte il fatto che si stia utilizzando una VPN. Questi server funzionano anche in paesi in cui le VPN sono fortemente limitate e consentono di aggirare restrizioni come i firewall.

Non mancano i server P2P (Peer-to-Peer) che invece sono ottimizzati per una condivisione dei file veloce e sicura, mentre gli IP dedicati (funzione extra a pagamento) non sono server di per sé, ma piuttosto singoli IP che svolgono le funzioni dei normali server.

NordVPN precisa che la sua piattaforma utilizza lo standard di crittografia AES con chiavi a 256 bit, oltre a offrire tre diversi tipi di protocolli VPN: IKEv2/IPsec, OpenVPN e NordLynx (un adattamento del protocollo VPN WireGuard con un doppio NAT (Network Address Translation, che annulla il possibile svantaggio di WireGuard in termini di rischi per la privacy).

Ed ancora, NordVPN impiega Server in RAM a partire da settembre 2020, questo vuol direte che l’intera struttura del server NordVPN opera su server senza disco, così da non memorizzare alcun dato localmente.

Inoltre, per quanto riguarda l’infrastruttura dei server, NordVPN ha anche iniziato a costruire una rete di server colocalizzati di proprietà esclusiva, il cui accesso è consentito solo al personale.

Naturalmente, offre anche la funzionalità Kill Switch, che disconnette l’utente da internet se la connessione tra il dispositivo e il server di NordVPN viene interrotta.

Prezzo NordVPN

NordVPN propone diversi piani così da poter scegliere di risparmiare al massimo.

Eccoli qui di seguito:

Piano Base 2 anni: 83.43€ + 3 mesi extra (73%) – 3.09€ al mese

Piano Plus 2 anni: 107.73€ + 3 mesi extra (73%) – 3.99€ al mese

Piano Ultimate 2 anni: 175.23€ + 3 mesi extra (73%) – 6.49€ al mese

Piano Base 1 anno: 59.88€ (56%) – 4.99€ al mese

Piano Plus 1 anno: 71.88€ (60%) – 5.99€ al mese

Piano Ultimate 1 anno: 101.88€ (65%) – 8.49€ al mese

Piano Base 1 mese: 12.99€

Piano Plus 1 mese: 13.99€

Piano Ultimate 1 mese: 16.49€

L’abbonamento di 2 anni + 3 mesi è naturalmente l’offerta più conveniente, con uno sconto del 73%.

Da notare che la società offre un rimborso completo di 30 giorni senza rischi, nel caso in cui ci si dovesse ripensare.

Attualmente sono disponibili anche offerte combinate. Gli utenti possono acquistare i pacchetti NordVPN + NordPass o NordVPN + NordPass + NordLocker a un prezzo scontato.

NordVPN + NordPass viene proposto, nell’abbonamento da 2 anni + 3 mesi, a 107,73 euro (3,99 euro al mese con uno sconto del 62%), mentre l’abbonamento annuale + 3 mesi costa 82.35 euro (5,49 euro al mese con uno sconto del 48%). Se, invece, lo scegliete per un solo mese il costo è di 12,99 euro.

Se, invece, acquistare NordVPN + NordPass + NordLocker pagherete per 2 anni + 3 mesi a 142,83 euro (5.29 euro al mese con uno sconto del 68%); 1 anno + 3 mesi 101.85 euro (6,79 euro al mese con uno sconto del 59%), mentre un mese verrà a costare 14,19 euro.

