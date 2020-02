Da Juice per San Valentino fioccano gli sconti su tutti i prodotti Apple

Fioccano gli sconti Juice per San Valentino sia in tutti i negozi della catena Apple Premium Reseller che nel negozio online. Oltre al 10% di sconto su tutti i Mac, il 20% di sconto su tutti i prodotti Beats e anche il 10% di sconto su tutti gli accessori Apple e quelli degli altri marchi è possibile trovare occasioni e prezzi affare su praticamente ogni dispositivo con il marchio della Mela morsicata.

Segnaliamo iPhone XS da 64GB a solamente 699 euro, lo sconto di 30 euro si iPad 10,2” di ultimissima generazione, sconto di 50 euro anche su iPad Pro e tutti i modelli iPhone 11 e iPhone 11 Pro e Pro Max.

Tra le offerte da non perdere di Juice per San Valentino troviamo anche gli imperdibili auricolari AirPods con custodia di ricarica wireless a 189 euro invece del prezzo di listino di 229 euro. Infine anche lo sconto di 30 euro su Apple Watch Serie 5, l’indossabile elegante e tutto fare di Apple. Qui di seguito riportiamo l’elenco di tutte le offerte Juice per San Valentino:

Sconto 10% sui Mac

iPhone XS 64 GB a 699 euro

iPhone XS Max 64GB a 899 euro

Sconto 30 euro su iPad 10.2”

Sconto 50 euro su iPad Pro

Sconto 50 euro su iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

Sconto 30 euro su Apple Watch Series 5

Sconto 20% prodotti Beats

Sconto 10% accessori Apple e terze parti

AIRPODS CON CUSTODIA DI RICARICA WIRELESS a soli 189€ invece di 229€



Le promozioni non sono cumulabili con altre già eventualmente in corso e non si applicano a prodotti già scontati, software, iTunes Card, Gift Card, AirPods Pro, AirPods con custodia di ricarica. Il 14 e 15 febbraio i negozi Juice sono tutti aperti, mentre domenica 16 sono aperti solo i negozi di Torino e Lecco. Gli acquisti online su Juice.it sono disponibili ovviamente in tutte le giornate e in qualsiasi orario.

Oltre alle promozioni, ricordiamo che: nei negozi Juice è possibile valutare il proprio prodotto Apple usato e avere uno sconto sull’acquisto di un nuovo dispositivo; è possibile scoprire quanto vale il proprio prodotto a questo link. Nei negozi Juice e su Juice.it è possibile pagare in 10 comode rate senza costi né interessi grazie al servizio PagoDIL by Cofidis.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.