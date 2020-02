iPad Pro 5G previsto in arrivo in autunno

Come ampiamente anticipato questo sarà l’anno degli iPhone 12, i primi terminali di Apple con connettività 5G, ma sempre da Cupertino è prevista anche l’introduzione dei primi iPad Pro 5G. Ma se per gli iPhone il lancio avviene ormai da molti anni sempre a settembre, con al massimo il posticipo di vendita per alcuni modelli, non risulta ancora ben definita la finestra temporale di arrivo dei nuovi iPad Pro 5G.

Secondo le ultimissime anticipazioni di DigiTimes Apple potrebbe presentare iPhone 12 5G insieme agli iPad Pro 5G a settembre. Ma la stessa testata, in un altro report, indica genericamente l’arrivo nella seconda metà di quest’anno in autunno, una finestra più volatile che potrebbe puntare sia a settembre, sia a ottobre con un evento separato dedicato ai tablet e altro, come avvenuto anche negli scorsi anni.

I nuovi tablet professionali con connettività 5G impiegheranno lo stesso processore degli iPhone 12, il chip Apple A14, o una versione modificata di questo, spingendo così gli ordinativi di produzione di Cupertino presso TSMC come già indicato in precedenza. Mentre per gli iPhone 12 viene da tempo indicato l’impiego del chip modem Qualcomm X55, per ora non ci sono indicazione per i nuovi tablet, anche se non può essere escluso che Apple impieghi la stessa componente su entrambi.

Come per gli smartphone, anche per i tablet sono previste entrambe le tecnologie di rete cellulare 5G mmWave o a onda millimetrica, più veloce ma efficace solo sulle brevi distante, più indicata quindi nelle città e nelle aree densamente popolate. A questa si affiancherà anche la tecnologia 5G sub-6GHz, meno veloce ma con portata maggiore, più adatta per l’impiego nelle aree rurali. La combinazione e il supporto delle due tecnologie probabilmente dipenderà dai paesi di commercializzazione e dalla copertura delle reti locali.

I nuovi tablet professionali di Cupertino sono attesi con un design sostanzialmente identico a quello attuale ma con l’arrivo di un sistema a tripla fotocamera sul retro, come negli iPhone 11 Pro, a cui potrebbe però affiancarsi un sensore a tempo di volo per nuove funzioni fotografiche e di realtà aumentata.

Ma anche se questi due ultimi report puntano all’arrivo degli iPad Pro 5G in autunno, che sia settembre oppure ottobre, diversi report precedenti indicavano come possibile anche un rilascio nel mese di marzo, altra data già impiegata in passato da Cupertino per introdurre novità nella sua gamma tablet. Questo naturalmente prima dell’epidemia di Coronavirus che ha bloccato le attività commerciali e industriali in Cina e che sta ancora provocando ritardi non solo per l’industria della tecnologia.

Tutti gli articoli dedicati a iPhone e iPad sono disponibili ai rispettivi collegamenti.