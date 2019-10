Apple fa il record per profitti e fatturato, ma il fatturato di iPhone cala ancora

Apple centra le sue previsioni di profitto, sembra confermare che la battaglia commerciale che Trump ha ingaggiato con la Cina sta producendo qualche danno e che il mercato di iPhone resta (per ora) debole. È questo che in sintesi emerge dai dati diffusi pochi minuti fa da Cupertino nel contesto della presentazione dei dati fiscali che riguardano i tre mesi estivi

In quello che, legalmente, rappresenta l’ultimo trimestre del bilancio della Mela per l’anno (e il penultimo solare), sono stati registrati ricavi per 64 miliardi di dollari contro i 62,9 miliardi, il 2% in più. I profitti per azione sono pari a 3,01 $ sopra il risultato (2,91$ per azione) dello scorso anno e anche sopra le previsioni più ottimistiche (2,91 dollari per azione). Complessivamente si tratta del miglior quarto fiscale estivo di tutti i tempi.

Apple non fornisce alcuna informazione sui dispositivi che ha venduto. Come già in occasione del precedente trimestre non possiamo così sapere ufficialmente, quanti Mac, iPad e soprattutto iPhone sono stati venduti. Sappiamo però che il ricavo generato da iPhone è stato ancora in calo; i ricavi sono pari a 33.6 miliardi di dollari rispetto ai 37,185 miliardi dello scorso anno. È bene però sottolineare che Apple a fine settembre ha lanciato i nuovi iPhone 11 Pro che sono stati un significativo successo, probabilmente (di molto) superiore ad iPhone XS ma che devono ancora dispiegare i loro effetti sul bilancio.

Come noto però Cupertino sta muovendo le sue strategie verso il mercato dei servizi. I dati contenuti nel bilancio dicono che Apple in questo ambito ha generato fatturato per 12,5 molti più dello scorso anno quando erano stati 9,9 miliardi.

Ma anche indossabili, come Apple Watch e AirPods e gli accessori crescono in maniera enorme passando da rispettivamente da 4,2 miliardi a 6,5 miliardi, un effetto, probabilmente, del costante successo di Apple Watch. Ma va anche notato la crescita del fatturato di iPad che sale in profitto a 4,6 miliardi, un dato eccellente, frutto della costante e progressiva differenziazione del prodotto capace ora di occupare una vasta nicchia di mercato dal punto di vista del prezzo. Basti ricordare il recente lancio di iPad 10,2 pollici (che però non ha potuto essere registrato nel bilancio) e dell’iPad Air avvenuto la scorsa primavera.

Continua invece ad essere debole il mercato del Mac, questo nonostante il rinnovamento di diversi prodotti e l’abbassamento dei costi di altri. I computer fatturano 6,9 miliardi contro i 7.2 miliardi dell’anno passato.

Per quanto riusciamo a comprendere dalla suddivisione regionale, vediamo che il mercato cinese resta negativo. Qui Cupertino perde ancora di fatturato anche se il calo è modesto. Ricordiamo che in Cina il mercato di Apple viene costantemente insidiato dal prezzo di iPhone che, nonostante i cali di prezzo imposti dalla freddezza dei consumatori, continua a non essere competitivo con i produttori locali soprattutto dal punto di vista del rapporto tra qualità e costi. Ma dietro a questa perdita di quota in Cina c’è sicuramente anche l’effetto della guerra commerciale con la Cina che ha istigato il sentimento nazionalistico del paese asiatico e degradato in maniera sostanziale l’immagine dei tanti prodotti americani, inclusi gli iPhone.

In realtà Apple manifesta una certa debolezza anche fuori dall’Asia, in particolare in Europa con un calo anno su anno di circa 800 milioni di fatturato. Più o meno stabili le vendite in USA e in Giappone.

Macitynet seguirà la presentazione vi darà conto di tutti gli aspetti dei risultati fiscali del 30 ottobre nelle prossime ore.