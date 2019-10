Per Goldman Sachs il lancio della carta di credito Apple Card è stato il più riuscito di sempre

David Solomon, CEO di Goldman Sachs, riferisce che il lancio della carta di credito Apple Card, è stato il maggior successo di sempre per la banca d’affari.

“In tre brevi anni abbiamo raccolto 55 miliardi di dollari in depositi sulla piattaforma Marcus (il suo primo conto deposito dedicato anche ai piccoli privati, ndr), generato 5 miliardi di dollari di prestiti, creato una nuova piattaforma per le carte di credito e lanciato Apple Card”, riferisce Solomon al sito di CNBC, sottolineando che il lancio della carta di credito Apple è stato il più riuscito di sempre.

Parlando ancora della Apple Card – che il colosso storico di investimenti ha creato in partnership con la Mela – Solomon riferisce: “Da agosto, abbiamo constatato con soddisfazione un elevato livello di domanda da parte dei consumatori”. “Da un punto di vista operativo e di prospettiva del rischio, abbiamo affrontato senza intoppi l’afflusso e senza pregiudicare i nostri requisiti per la sottoscrizione”.

La banca d’affari riferisce di stare creando anche una nuova generazione di piattaforma elettronica di trading e nuove attività di cash management (prodotti rivolti agli imprenditori e alle aziende per la gestione di liquidità). “Nel loro complesso, queste attività evidenziano investimenti nel breve termine ma sono essenziali per espandere le nostre possibilità e la nostra posizione concorrenziale”, dice ancora Solomon.

Apple Card è per il momento disponibile solo negli USA; può essere registrata nell’app Wallet e con essa è possibile effettuare pagamenti sia con iPhone, sia direttamente con la carta in titanio. Usando questa carta, che non ha costi, è possibile ottenere fino al 3 per cento di rimborso giornaliero sugli acquisti e sfruttare varie funzionalità offerte dall’integrazione con iOS e l’app Wallet.

