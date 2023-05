Con ChatPDF possibile “parlare” con libri e documenti in PDF

Il formato PDF è molto diffuso ed è comodissimo perché consente di rappresentare documenti di testo e immagini in modo indipendente dall’hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli.

Un qualsiasi software di visualizzazione dei PDF si limita, appunto alla, visione e a funzionalità di ricerca di base e poco altro.

È possibile sfruttare funzionalità di intelligenza artificiale con i PDF? È quanto promette di fare CHATPDF, una AI pensata per questo formato: dando “in pasto” un PDF possiamo fare domande inerenti ai documenti, ottenere risposte, riassunti, e molto altro.

La prova

Per provare il funzionamento di ChatPDF, abbiamo scaricato una tesina su Napoleone, siamo andati sul sito web di ChatPDF, abbiamo fatto click su “Drop PDF here” e caricato il nostro documento di esempio.

A questo punto è possibile fare domande del tipo: “Quali sono stati i primi passi di Napoleone nella carriera militare?”, “Come ha fatto Napoleone a conquistare l’Italia?”, Chi era Giuseppina Beauharnais e qual è stato il suo ruolo nella carriera di Napoleone?”.

Anche quando chiediamo informazioni non presenti nel documento, l’AI ci viene in soccorso. Nel semplice documento che abbiamo caricato, non era, ad esempio, indicata la data di morte di Napoleone ma alla richiesta di questa informazione l’AI ha risposto: “Mi dispiace, ma le pagine fornite non contengono informazioni sulla data di morte di Napoleone. Tuttavia, posso dirti che Napoleone è morto il 5 maggio 1821 sull’isola di Sant’Elena”.

Com’è facile immaginare, usando questo strumento è possibile chiedere riassunti, facilitando la sintesi e la comprensione veloc di libri, dispense di appunti e presentazioni, senza bisogno di sfogliare per ore documenti di ricerca e articoli accademici.

Oltre ovviamente che per studio, l’IA in questione può essere utile anche in ambito aziendale, per ottenere dettali su rapporti finanziar, proposte di vendita e altri progetti, per non parlare di manuali di formazione e contratti legali.

È in altre parole uno strumento utile, in grado di sbloccare un patrimonio di conoscenze estrapolando le informazioni da documenti lunghi e complessi, permettendo di identificare dettagli chiave.

Il “trucco” alla base del funzionamento di questa AI è la creazione di un indice semantico su tutti i paragrafi del documento, riuscendo a individuare quando necessario i paragrafi di rilievo e sfruttando le API di ChatGPT per fornire le risposte. Non è – almeno al momento – in grado di intrepretare le immagini (comprese quelle di testo scansionato come foto) e le tabelle.

ChatPDF può essere usato gratuitamente per un massimo di tre PDF al giorno (ogni documento può essere composto fino a un massimo di 120 pagine). Il piano gratuito limita anche il numero di domande; pagando 5$ al mese è possibile acquistare un abbonamento e analizzare 0 PDF al giorno, da massimo 2000 pagine o 32 MB ciascuno, per un massimo di 1000 domande al giorno.

