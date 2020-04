Con eufy Smart Lock Touch la casa si apre con l’impronta digitale

Dal prossimo mese in vendita, eufy Smart Lock Touch è il primo lucchetto smart della società, che consentirà agli utenti di aprire le porte tramite impronta digitale. Oltre al lettore di impronte, questa serratura smart dispone anche di un tastierino numerico, e promette una durata della batteria di 365 giorni.

Eufy Smart Lock Touch sarà disponibile al prezzo di 179,99 dollari, e promette una scansione dell’impronta, dunque l’apertura della porta, in appena 0,3 secondi. Come anticipato, eufy Smart Lock Touch avrà anche una tastiera digitale, offrirà accesso all’app e una “chiave originale” che avrà funzione di semplice chiave fisica. Il blocco porta è completamente wireless, fornendo accesso tramite Bluetooth; sarà alimentato a batteria, che secondo il produttore potrà arrivare a una durata 365 giorni, proprio come il sistema eufy cam, che abbiamo recensito a questo indirizzo.

A completare l’elenco delle funzioni è presente un sensore per porta integrato che serve a determinare se la porta è stata lasciata aperta, offre un grado di resistenza all’acqua IP65, e funzionalità di blocco automatico.

I dettagli relativi al supporto dell’assistente vocale o all’integrazione per una casa smart non sono ancora stati forniti, ma si sa già che l’app funzionerà sia su iOS che su Android. Gli attuali accessori di sicurezza dell’azienda, come le sue telecamere intelligenti, supportano Amazon Alexa, Google Assistant e anche Apple HomeKit. Verosimile che anche il nuovo lucchetto proponga lo stesso supporto.Il sensore di sicurezza offre un sistema di crittografia AES 128.

eufy Smart Lock Touch sarà disponibile a partire da maggio con un prezzo al dettaglio di 179,99 dollari, circa 164 euro. Il produttore prevede, inoltre, di rilasciare 2 telecamere per interni, entrambe supportate da HomeKit, e con un prezzo incredibilmente basso, ciascuna inferiore a 50 dollari. Ancora, eufy intende rilasciare il supporto HomeKit Secure Video per i suoi sistema di video sorveglianza eufyCam 2 e 2C a maggio.