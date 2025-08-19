Una delle PlayStation 5 più belle torna a settembre

Sony si prepara a un autunno importante nel panorama gaming: da un lato con il ritorno della console PS5 Digital Edition 30th Anniversary Limited Edition, dall’altro con l’imminente uscita del nuovo titolo esclusivo Lost Soul Aside.

Apprezzata nel recente passato, tornerà il prossimo mese la Playstation 5 celebrativa del trentesimo anniversario. Precisamente, dal 29 settembre sarà commercializzata la versione celebrativa della PlayStation 5, pensata per richiamare le linee e i colori della prima storica PlayStation lanciata nel 1994.

Questo modello limitato adotta la classica finitura grigia, il logo multicolore originale e sarà venduto con un controller DualSense in tinta abbinata, cavo di alimentazione dal design ispirato a quello storico, sticker, poster da collezione e altri accessori che richiamano l’estetica della prima console Sony degli anni novanta del secolo scorso.

La console sarà in versione digitale con 1TB di memoria, quindi non mette a disposizione il lettore dischi, obbligando gli utenti all’acquisto di giochi esclusivamente tramite download online, salvo acquistare il lettore in separata sede. In ogni caso all’interno del bundle è comunque disponibile la cover del lettore disco sempre in tema 30° anniversario.

Per chi fosse interessato, la tiratura è fissata a 12.300 esemplari, ciascuno con numerazione progressiva. Si tratta, in sostanza, di una vera e propria chicca per appassionati e collezionisti.

Al momento i preordini di questa particolare edizione sono disponibile solo sullo store Sony in Regno Unito, mentre su quello italiano è disponibile in pre ordine, sempre con data di rilascio 29 settembre, il Dual Sense versione 30° anniversario, al costo di 79,90 euro. La stessa pagina ufficiale ricorda che è consentito l’acquisto di un solo pad per utente, che il controller è compatibile anche con Mac e PC, oltre che con i dispositivi mobili, quindi iOS e Android.

Per chi invece è interessato alla versione standard della console, PlayStation 5 è disponibile su Amazon in sconto a partire da 428 euro.