iPad Air di quinta generazione, lo comprate su Amazon da subito

Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Un giorno intero di batteria

Wi-Fi 6 e reti cellulari 5G

Come detto iPad Air di quinta generazione su Amazon al momento non è ancora perfettamente indicizzato. Ma la maggior parte dei modelli lo trovate facendo qualche ricerca o partendo da qui. Ecco qui quelli che abbiamo trovato in prima battuta…

Ricordiamo che acquistare iPad su Amazon nelle prime ore di disponibilità offre una esperienza del tutto simile a quella che si affronta comprando da Apple. La spedizione è rapida (Amazon ha i telefoni in magazzino il primo giorno reale del lancio) e non ci sono sorprese di sorta in fatto di tempistiche né di prezzo che sarà identico a quello di Apple (a partire quindi da 699€). Nel caso di iPad Air, se la tradizione verrà rispettata, lo smartphone sarà a casa vostra tra domenica e lunedì. Potrete restituirlo senza problemi se non vi piace; in più è possibile avere fino da subito l’opzione di acquisto a rate senza interessi e garanzie

Per acquistare partire da qui.

Ecco il link diretto alle schede del modello Grigio Siderale nelle varie configurazioni.

