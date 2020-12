Con l’app MyTombola il gioco delle feste è tutto digitale

Non ci sono Natale e Capodanno senza tombola, perciò se non c’è la tombola, come si fa a vivere a pieno il periodo delle festività? La risposta è: MyTombola. Disponibile su App Store in versione universale per iPhone e iPad, questa applicazione permette a chiunque di giocare a tombola quando manca il gioco da tavolo in carne ed ossa. Questo sistema può anche essere visto come un’alternativa digitale per giocare e rigiocare al tradizionale gioco della tombola in maniera nuova e un po’ moderna grazie alla tecnologia.

L’app infatti può funzionare sia come bussolotto e/o come cartellone, sia come cartella. Quindi se la installa ciascun partecipante, dal proprio smartphone potrà segnare i numeri che vengono estratti di volta in volta. In alternativa si può usare carta e penna (o bottoni, fagioli, centesimi di euro o qualsiasi altro oggetto vi venga in mente per coprire i numeri) per le cartelle personali e usare un iPhone per lasciare che sia l’app ad estrarre i numeri che poi vengono riportati su un cartellone improvvisato su un foglio di carta da uno dei partecipanti. Oppure ancora, meglio se si usa un iPad, per avere i numeri estratti dall’app in bella vista al centro del tavolo.

Insomma l’app può essere usata sia come alternativa digitale al completo, sia come soluzione ibrida. Funziona così: dalla sezione Tabellone si ha una panoramica dei numeri disponibili e a ogni click del tasto Estrai ne viene sorteggiato uno, che si può far annunciare dall’app tramite gli altoparlanti integrati nel dispositivo oppure lasciare il compito a uno dei partecipanti, relegando all’app solo il compito di usare il suo sistema di estrazione casuale per l’estrazione e il posizionamento dei numeri sul cartellone.

Ad ogni numero è possibile associare anche un testo e/o una immagine e scegliere se visualizzarli durante le partite, avendo così una versione della tombola personalizzata magari nel proprio dialetto. Per l’estrazione dei numeri l’app può eventualmente sfruttare anche i sensori integrati nel dispositivo, in modo tale che si possano estrarre semplicemente scuotendo il dispositivo.

Dalla sezione Cartelle c’è invece la possibilità di visualizzarle sullo schermo in sequenza, colorando i numeri estratti con un tocco. Oppure, se c’è una stampante a disposizione, il sistema propone un modo facile e veloce per stamparle su fogli A4 in serie da 6. L’applicazione integra anche una sezione, denominata Calcolatore Premi che facilita appunto la suddivisione del montepremi. Infine c’è anche l’area La Smorfia che consente di rintracciare rapidamente i significati dei vari numeri in italiano, in napoletano e in inglese.

L'app MyTombola come dicevamo è gratis e si scarica da App Store cliccando qui. con acquisti in-app.