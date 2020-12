Offerta del giorno: batteria da 26800 mAh per ricarica veloce di iPhone e iPad, solo 20€

Una batteria di ottima qualità con una capacità di 26800mAh ad appena 20 euro? Possibile grazie ad un’offerta del giorno su VOOE, una powerbank che conta su una serie di eccellenti recensioni e che offre quello che serve di più ad un utente Apple: la ricarica veloce.

Stiamo parlando di una batteria che ha dimensioni relativamente ridotte per la capacità e peso altrettanto ridotto (circa 350 grammi) ma anche una cella interna in grado di rifornire cinque o sei volte un iPhone 12, un iPhone 12 Pro o un iPhone 11 oppure quattro o cinque volte un iPhone 12 Pro Max. Ma per capacità e dimensioni si tratta della batteria ideale per chi ha un iPad o un iPad Pro. Stiamo infatti parlando di 26800 mAh, una capacità molto alta per una batteria di questo tipo.

Usata con un iPhone di ultima generazione riesce a ricaricarlo a 18W, quindi a ripristinare la carica di circa il 40% in mezzora.

Questa batteria costerebbe 25 euro ma grazie ad un’offerta del giorno la pagate solo 20 euro. La quantità di prodotti disponibili a questo prezzo è limitata.

Click qui per comprare