Meta riduce le assunzioni, si prepara per tempi duri

Non tira un’aria serena all’interno di Meta, la società-madre di Facebook: nell’incontro settimanale con i dipendenti, l’amministratore delegato Mark Zuckerberg ha annunciato senza tanti giri di parole che l’azienda sta vivendo «una delle peggiori flessioni che abbia mai visto nella sua storia più recente»: per tale ragione ridurrà di circa il 30% le assunzioni (dei 10.000 previsti, ne saliranno a bordo 6-7.000) e per i dipendenti attuali invece ci sarà una sorta di auto-selezione.

L’intento è quello di dare loro obiettivi più aggressivi in modo che possano decidere da soli se l’azienda non fa più per loro. Scrive lo Chief Product Officer Chris Cox in una nota ai dipendenti:

Vorrei sottolineare che stiamo vivendo in tempi seri e i venti contrari sono feroci. Dobbiamo lavorare in modo impeccabile all’interno di un ambiente che cresce più lentamente, pertanto i team non dovranno aspettarsi grandi afflussi di budget e di nuovi ingegneri. Dobbiamo dare priorità più spietatamente, essere attenti a misurare e comprendere ciò che determina l’impatto che hanno le nostre azioni, investire nell’efficienza e nella velocità dei nostri sviluppatori e gestire team più snelli, ristretti ed eccitanti.

Oltre a selezione e riduzione delle assunzioni, tra le sei priorità di Meta per la seconda metà dell’anno ci sono le iniziative correlate agli avatar per il metaverso e i mondi virtuali di Horizon Worlds, ma soprattutto si punta a monetizzare con Reels, il concorrente di TikTok, il più rapidamente possibile.

Pari infatti che il tempo trascorso sulla piattaforma è più che raddoppiato in tutto il mondo nel giro di un anno, e l’80% di questa crescita proviene da Facebook, sicché l’idea è quella di migliorarne subito l’esperienza d’uso, a partire da una rivisitazione della schermata iniziale su Instagram e Facebook in modo da facilitare l’incorporazione dei video.

Nel calderone ci sono anche Intelligenza Artificiale, Whatsapp e Messenger, oltre alla creazione di canali Instagram Creator e funzioni per unire le chat, che dovrebbero arrivare già nei prossimi mesi.

Nel frattempo i più importanti colossi della tecnologia USA, tra cui Microsoft, Epic Games e anche Meta, hanno creato il forum che stabilirà gli standard per iniziare bene la creazione del metaverso, ma in questa iniziativa, almeno per il momento, spicca l’assenza di Apple. Secondo le ultime anticipazioni il colosso di Cupertino presenterà il suo primo visore per la Realtà Aumentata – Mista entro il 2023.