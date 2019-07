Con macOS 10.15 Catalina torna l’Utility Slot di espansione per i nuovi Mac Pro

In macOS 10.15 Catalina torna l’Utility Slot di Espansione, un’applicazione di sistema nota agli utenti dei Mac Pro di vecchia generazione che, tra le altre cose, permette di verificare la corretta installazione della RAM negli slot di memoria (se la memoria non è installata correttamente l’utility chiede di spegnere il sistema e spostare i moduli negli slot raccomandati).

La nuova versione di questa utility permette di gestire e configurare le schede di espansione PCI dei nuovi Mac Pro 2019. Questi ultimi integrano otto slot di espansione PCI; le schede PCI possono essere installate in vari modi e l’utility in questione suggerisce configurazioni ottimali per ottenere performance migliori.

Lo sviluppatore Guillherme Rambo ha trovato il modo per attivare l’utility senza avere ancora un Mac Pro e dalle schermate si evince che è possibile visualizzare gli otto slot, capire quali sono occupati e vuoti e consentire al sistema di automatizzare o no la configurazione della larghezza di banda.

Per ottimizzare il sistema i più esperti possono tenere conto di gruppi di pool distribuendo la larghezza di banda o meno. L’utility può indicare come ottimizzare le prestazioni, suggerendo di spostare eventuali schede PCI in slot diversi per offrire velocità migliori.

Per un approfondimento su macOS 10.15 Catalina vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.it e alla nostra sezione dedicata.