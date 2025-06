Con macOS Tahoe Apple dice addio alla tecnologia FireWire

Apple ha abbandonato FireWire da diversi anni, ma il supporto a questa tecnologia è ancora integrato nelle recenti versioni di macOS e permette di riconoscere vecchi dischi rigidi e dispositivi vari che la sfruttano.

Il sito francese Macg riferisce che macOS Tahoe, prossima versione del sistema operativo per Mac presentata in anteprima da Apple alla WWDC 2025, non integra più il supporto alla tecnologia FireWire. Questo significa che non sarà più possibile collegare dischi rigidi, telecamere DV, iPod, interfacce audio o una webcam come la datata Apple iSight.

Su un Mac mini M1 con la beta di macOS Tahoe non viene più riconosciuto l’adattatore da Thunderbolt a FireWire 800. Aprendo “Resoconto di Sistema”, l’utility di serie che visualizza un resoconto di sistema contenente informazioni dettagliate sul Mac, nella sezione “Hardware” non si fa neanche menzione della FireWire.

Della tecnologia FireWire e del perché è morta abbiamo parlato in dettaglio in questo articolo: quando nacque (è apparsa con i primi PowerMac G3 alla fine degli anni ’90) era considerata una meraviglia tecnologica, un bus di comunicazione rivoluzionario, super veloce per l’epoca e anni luce avanti rispetto a USB.

Apple ha iniziato ad abbandonare il FireWire dal 2010, quando con una parte della gamma dei sui computer (es. MacBook del 2008) non propose più la connessione in questione. È ancora possibile utilizzare un adattatore da Thunderbolt a FireWire 800, ma alcune periferiche non sono più supportate per la mancanza di driver specifici; con macOS Tahoe, è finita per sempre: questa tecnologia non è supportata a livello di sistema operativo.

La prima beta di macOS Tahoe 26 è per il momento disponibile per i soli sviluppatori. La beta pubblica sarà disponibile a luglio tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. La versione finale per tutti sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito. A questo indirizzo trovate l’elenco dei Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema operativo.

Tutte le novità svelate da Apple alla WWDC 2025 sono riassunte in questo articolo di macitynet.