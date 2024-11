Gli accessori Nilox per e-bike sono compatibili anche con Apple Find My

Pubblicità

Nilox ha presentato una nuova gamma di accessori pensati per la mobilità green con particolare attenzione su sicurezza, funzionalità e design pratico. Questi nuovi prodotti, precedentemente avvistati dal nostro inviato alla fiera di Berlino, sono concepiti per soddisfare le esigenze di chi sceglie di muoversi in modo sostenibile.

Tra le novità, il Compressore Portatile (49,99 €) si distingue per la sua utilità per chi utilizza biciclette e monopattini. Dotato di una batteria da 4.000 mAh, è in grado di gonfiare gli pneumatici e funge anche da power bank per ricaricare i dispositivi in mobilità. Include una torcia con funzione SOS. Le sue dimensioni di 71x46x125 mm e il peso di 400 grammi lo rendono facilmente trasportabile.

Un altro prodotto interessante è il Ring Tracker (39,99 €), un campanello per biciclette che integra un sistema di localizzazione. Sostanzialmente permette di monitorare la posizione della bici in caso di furto, ed è resistente a polvere e acqua, facilitando l’installazione su diversi tipi di manubri.

Per chi cerca un dispositivo di tracciamento più discreto, il Light Tracker (39,99 €, già in vendita anche su Amazon) combina invece le funzioni di catarifrangente e localizzatore. Grazie alla compatibilità con l’app FindMy di Apple è possibile seguire la posizione della bicicletta. Anche questo dispositivo, come il suddetto campanello, è progettato per resistere a condizioni atmosferiche avverse e si installa facilmente sulla bici.

La sicurezza è un aspetto fondamentale in questa nuova gamma, rappresentata anche dai lucchetti Nilox: Cable Lock, U-Shape Lock e Chain Lock. Il Cable Lock (14,99 €, lo trovate anche su Amazon), lungo 1,5 metri, è flessibile e costruito con materiali resistenti alla ruggine. Lo U-Shape Lock (24,99 €) è invece progettato per offrire una protezione più robusta; mentre il Chain Lock (19,99 €), lungo 1,2 metri, è adatto a moto e scooter.

