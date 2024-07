Philips Hue illumina ogni angolo della casa

Pubblicità

Il marchio Philips Hue non ha certo bisogno di presentazioni e quando si tratta dell’introduzione di nuove luci smart fa sempre notizia: alle volte, però, le linee di prodotti vengono rinnovate in sordina ed è proprio quello che è accaduto ai faretti Pillar e alla gamma Runner, adesso lanciati anche in Europa. Ecco tutte le novità.

Per quanto concerne i faretti della linea Pillar (immagine in alto) , si tratta di luci progettate per essere appese al soffitto. Questi prodotti utilizzano le nuove lampadine GU10 di Philips, che offrono una luminosità massima di 400 lumen e una durata di vita di 25.000 ore.

I faretti Pillar sono dotati della funzione White Ambiance, che permette agli utenti di regolare la temperatura del colore da 2.200K per tonalità più calde fino a 6.500K.

Tramite app è possibile controllare fino a dieci faretti Pillar individualmente, mentre la luminosità delle luci può essere regolata premendo i pulsanti laterali del faretto, oppure sempre tramite l’app mobile.

Modelli e Prezzi

In Europa sono disponibili tre modelli della linea Pillar: la luce base a 89.99 euro, il doppio faretto a 159.99 euro e la luce di estensione a 69.99 euro, quest’ultima priva dell’interruttore dimmer.

Hue Runner

Altro prodotto in uscita in Europa sono i faretti Runner di Philips Hue, che utilizzano le stesse lampadine GU10, con la stessa luminosità e temperatura del colore rispetto alle Pillar. La durata della lampadina è certificata fino a 25.000 ore, ma la differenza principale rispetto alla serie Pillar sta nel design.

Ad esempio, il faretto principale Runner è più flessibile e può essere montato su una parete con il fascio luminoso inclinato a 40 gradi. In questo caso, la serie Runner disponibile in Europa include faretti doppi e tripli che, come i Pillar, sono montati sul soffitto. Ogni faretto emette 400 lumen, con un output massimo di 800 lumen per il modello doppio e 1.200 lumen per il modello triplo.

I faretti Runner sono disponibili per l’acquisto in Europa: il modello base costa 89.99 euro, mentre l’opzione senza interruttore è disponibile a 69.99 euro. Il faretto doppio Runner ha, invece, un prezzo di 159.99 euro, mentre la configurazione tripla 219.99 euro. Attualmente, tutti i modelli nel Regno Unito sono esauriti e in Europa i prodotti sono in scarsa disponibilità.

Su Amazon, in ogni caso, trovate tutti i prodotti della linea Philips Hue.