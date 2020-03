Con #psicologionline un aiuto da 9000 professionisti per il malessere da Coronavirus

9000 psicologi hanno aderito alla campagna #psicologionline per fornire assistenza psicologica alla popolazione italiana. L’iniziativa, promossa dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, non è solo una campagna social: è un servizio di collegamento tra chi ha bisogno di sostegno psicologico e i professionisti. Un intervento solidale e al fianco della popolazione italiana di fronte all’emergenza sanitaria per il Coronavirus che arriva direttamente dagli psicologi professionisti.

Attraverso il sito del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi è possibile accedere al portale #psicologionline “Trova il Professionista che fa per te”. Una volta all’interno della piattaforma l’utente può mettersi alla ricerca dello psicologo più vicino, nella propria regione e provincia, selezionandolo in base alle lingue parlate, alla qualifica professionale (indicando se interessa uno psicologo o uno psicoterapeuta) o all’area di intervento (dalla psicologia dell’educazione alla psicologia di comunità, dalla psicologia del lavoro alla psicologia della salute).

E’ anche possibile vedere molto semplicemente su Instagram e su altri social network il racconto di queste giornate e le proposte di professionisti disponibili all’ascolto di chi vive situazioni di ansia e di malessere psicologico attraverso gli hashtag #psicologionline e #psicologicontrolapaura.

Sullo stesso sito del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi è proposta anche una guida antistress per i cittadini in casa: un documento in 20 punti con indicazioni e consigli per affrontare l’emergenza covid-19 con un migliore atteggiamento psicologico, evitando in particolare di sopravvalutare o sottovalutare (negare) la situazione che stiamo vivendo con tutte le problematiche connesse.

“A supporto della campagna – dichiara il Presidente del Cnop David Lazzari – sono arrivati moltissimi messaggi spontanei da parte di autorità istituzionali, personalità, semplici cittadini. Tra gli altri, Neri Marcorè, Carolina Rey e Pino Insegno hanno realizzato dei brevi video per invitare gli utenti in difficoltà a rivolgersi subito agli psicologi, approfittando di questa iniziativa promossa dal nostro Ordine. Li ringrazio molto perché sottolineano l’importanza fondamentale del supporto professionale degli psicologi per affrontare il disagio”.

