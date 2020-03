La TV USA NBC in smart working, gli inviati da casa usano iPhone e iPad

Costretti a lavorare da casa, ci si attrezza con postazioni “improvvisate”, anche grazie ai dispositivi Apple. E così, il corrispondente NBC per Today Show, Al Roker, ha rivelato l’uso di due iPhone e un iPad come parte della sua configurazione di trasmissione remota.

Il coronavirus ha costretto molte aziende a mantenere i propri dipendenti a casa ove possibile, con la possibilità di lavorare da casa, in remoto. Se da un lato molte figure professionali “da ufficio” possono facilmente creare in casa un ambiente di lavoro domestico, altre figure faticano un po’, perché necessitano di mezzi tecnici diversi. Ad esempio, le emittenti televisive devono trovare modi alternativi per mandare servizi in onda e talvolta trasmettere in diretta.

Venerdì, in un post su Twitter, Al Roker ha rivelato il suo setup per la trasmissione per “The Today Show” della NBC. Roker è apparso in diretta durante lo spettacolo, che sembrava davvero funzionare come una normale trasmissione, anche se il tweet ha mostrato che come la sua configurazione video fosse totalmente diversa dal normale.

Roker ha rivelato di usare un paio di iPhone per filmare; un iPhone 11 Pro è stato usato come fotocamera principale, mentre l’altro da supporto. Utilizzando applicazioni come LiveU, il feed live dalla videocamera dell’iPhone è stato inviato direttamente al server NBC, con l’iPhone di supporto che, invece, mostrava flussi video e clip selezionati forniti dalla produzione, consentendo a Roker di avere un contatto visivo con altri membri del team.

Oltre al doppio iPhone, disposto sui supporti, Roker ha anche utilizzato un iPad come suggeritore, un pannello luminoso a LED e una combinazione di microfonoi, Sennheiser e hardware iRig, così da fornire correttamente l’audio.

LiveU è una piattaforma di trasmissione e streaming video in diretta, di cui la NBC ha una vasta esperienza nell’uso. Dopo essere diventato azionista di Euronews nel 2017, NBC News ed Euronews hanno scoperto che entrambi utilizzavano i sistemi LiveU e da allora hanno iniziato a condividere file video tra le organizzazioni proprio sulla piattaforma.

Data la qualità video offerta dalla fotocamera dell’iPhone, così come dei servizi LiveU, è probabile che la NBC abbia usato configurazioni simili basate su iOS per trasmissioni esterne in passato, o chissà, considererà di farlo in futuro.

Ad ogni modo, per tutti gli utenti domestici che necessitano di eseguire streaming in diretta, il consiglio è quello di utilizzare streaming live su altri servizi, come YouTube e Twitch. Ad ogni modo, lo show messo in piedi dalla NBC dimostra come un set hardware relativamente piccolo e di livello consumer, può raggiungere elevati valori di produzione video.

