Concept iOS 13 offre supporto mouse e multitasking avanzato

Con l’avvicinarsi di iOS 13, il cui rilascio è atteso già alla WWDC 2019 nel mese di giugno in versione beta per sviluppatori, c’è chi prova a immaginare tutte le novità del prossimo sistema operativo mobile di Cupertino. Un nuovo concept iOS 13 lo immagina con un rinnovato supporto al mouse e funzioni multitasking avanzate.

Rapporti passati hanno anticipato per iOS 13 l’integrazione del supporto nativo per mouse e trackpad, almeno su iPad. Ciò permetterebbe agli utenti di abbinare mouse ad iPad con nuove opzioni di controllo. Il designer Guilherme Martins Schasiepen immagina come potrebbe essere.

Stando ai report il supporto per mouse e trackpad in iOS 13 arriverà come una nuova opzione nel pannello Accessibilità, secondo alcuni potrà funzionare solo con mouse USB collegati tramite il dongle adattatore per iPad. In ogni caso nelle immagini del concept iOS 13, iPad viene mostrato affiancato da un mouse Bluetooth Apple.

In termini di app e funzionamento per esempio, il concept immagina funzionalità come applicazioni pop up, vista di tutte le app aperte con Exposé, un migliorato drag and drop, e altro ancora. Con il supporto a mouse e trackpad si potrebbe anche trarre vantaggio da nuovi gesti multitasking per spostarsi tra le applicazioni. C’è anche una nuova interfaccia per il Centro di controllo, compreso l’accesso esteso a controlli di connettività e altri ancora.

Una caratteristica interessante immaginata dal concept iOS 13 è quella chiamata “angoli smart.” Questo permette di trascinare un file o una finestra verso l’angolo del display di iPad e accedere a una vista stile Exposé che mostra tutte le finestre.

Anche in questo caso quindi funzioni simili a quelle che conoscono bene gli utenti di Mac e macOS disponibili da anni, forse in arrivo quest’anno anche su iPad in una versione su misura per il tablet di Cupertino.

Al momento il concept iOS 13 propone solo speranze, e non vi sono informazioni ufficiali in tal senso. Abbiamo raccolto in un unico articolo tutto quello che sappiamo ad oggi su iOS 13. Vi consigliamo di leggerlo direttamente a questo indirizzo.