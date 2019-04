Supporto per mouse e trackpad in iPad previsto in iOS 13

Nel corso dell’ultima puntata del podcast Connected, Federico Viticci, editor di MacStories, ha riferito un interessante scoop: il supporto alla gestione di mouse e trackpad su iPad con iOS 13, nuova versione del sistema operativo che Apple presenterà in anteprima all’annuale Worldwide Developers Conference WWDC 2019 che si terrà dal 3 al 7 giugno a San Jose.

L’anticipazione riferita è corroborata dal prolifico sviluppatore Steven Troughton-Smith secondo il quale Apple sta effettivamente lavorando su questa funzione. Il supporto per mouse e trackpad sarebbe previsto solo per iPad, una opizione nascosta nell’Accessibilità, le funzioni assistive progettate per compensare carenze di vista, udito, capacità motorie, apprendimento e alfabetizzazione.

«Sono sicuro che ogni utente Pro l’attiverà dal giorno uno», riferisce Steven Troughton-Smith lasciando inoltre intendere che la funzionalità in questione è in qualche modo legata a Project Marzipan, il framework che permetterà agli sviluppatori di creare app cross-platform per macOS e iOS.

Apple già lo scorso anno ha eseguito il porting di alcune app iOS su Mac. Strumenti specifici per semplificare questa possibilità dovrebbero essere presentatati quest’anno in concomitanza dell’arrivo delle versioni preliminare di iOS 13 e macOS 10.15.

«Con UIKit (le classi necessarie per costruire e gestire l’interfaccia utente di una applicazione per iPhone e iPod touch, ndr) che supporta ogni tipo di API per il supporto del mouse per il Mac, ha molto senso offrire la possibilità di sfruttarlo anche su iPad se qualcuno ha un mouse collegato», ha spiegato nel suo post lo sviluppatore Troughton-Smith.

with UIKit adopting all kinds of API for mouse support for the Mac, it makes a ton of sense to let that be leveraged on iPad too if somebody has a mouse connected. Not changing the OS for anybody using touch, but adding functionality for those who choose, or need it

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) April 22, 2019