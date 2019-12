Confermato: Huawei Serie P40 arriva a marzo

Era prevedibile che Huawei aspettasse il 2020 per presentare i nuovi telefoni, ma adesso è sicuro anche il mese: la società infatti ha confermato ufficialmente l’annuncio della nuova Serie P40 per il mese di marzo, con un evento che si terrà a Parigi dopo MWC Barcellona.

La notizia è di particolare interesse viste le recenti vicissitudini, che vedono Huawei costretta a seguire una strada diversa rispetto a quella intrapresa fino ad oggi a causa dell’annullamento delle licenze Android fortemente voluto da Trump.

Secondo quanto dichiarato da Richard Yu, a capo di una delle divisioni Huawei, i telefoni della nuova gamma non includeranno i servizi di Google, ma continuerà ad eseguire Android 10 con una particolare EMUI. A colmare questa lacuna ci saranno però gli Huawei Mobile Services, una serie di servizi alternativi a quelli normalmente offerti dal Google Play.

Attualmente neanche la serie Huawei Mate 30 utilizza i Google Play Services, perciò non sorprende scoprire che sarà così anche per i nuovi modelli. La speranza è che in futuro possa esserci un ripensamento, magari con un riappacificamento tra Stati Uniti e Cina ed una conseguente rimozione di Huawei dall’Entity List.

Ad ogni modo, per quanto riguarda le specifiche tecniche, le voci più recenti puntano ad un comparto fotografico posteriore composto da cinque diversi obiettivi, ognuno con il suo sensore dedicato. Il display invece sarà migliorato, ma non si sa bene in cosa: la speranza è quella di trovare un pannello OLED con una risoluzione pari ad almeno 2K.

Il processore dovrebbe essere il Kirin 990 con supporto alle reti 5G a 2.3 Gbps, ci potrebbe essere inoltre una batteria più grande e un aumento anche della RAM, intorno ai 10 GB per il P40 e 12 GB per il modello Pro.

I prezzi chiaramente non sono stati ancora definiti, ma tenendo in considerazione che Huawei P20 costa 599 sterline e il P20 Pro ne costa 799 mentre il P30 costa 699 sterline e il P30 Pro ne costa 899, allora Huawei P40 potrebbe costare intorno alle 799 sterline metre Huawei P40 Pro potrebbe arrivare addirittura a 999 sterline.