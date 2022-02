Cook riceverà la laurea honoris causa dalla Federico II di Napoli

Il legame tra Apple e l’Italia si rafforza: l’Università Federico II di Napoli ha già approvato all’unanimità la proposta di assegnare al CEO Tim Cook la laurea honoris causa in Innovation and International management. La notizia arriva direttamente dal rettore della Federico II Matteo Lorito «Tim Cook si è detto entusiasta di ricevere il riconoscimento» come dichiara ai microfoni di Repubblica.

La burocrazia richiede tempi lunghi, ma l’università Federico II di Napoli, la segreteria di Tim Cook e anche il ministero dell’Università sono impegnati da tempo per accelerare ogni passaggio, prevedendo di conferire la laurea a Tim Cook tra luglio e settembre di quest’anno. Il rettore Lorito anticipa che presto arriverà anche l’approvazione definitiva del ministro dell’Università Maria Cristina Messa, che si è dichiarata pronta a firmare la conferma del decreto il più presto possibile.

Anche se questi sviluppi stanno avvenendo molto rapidamente, l’idea e l’operazione sono in lavorazione da lungo tempo. Questo grazie all’enorme successo della prima Apple Academy creata all’interno della Federico II nel 2016: qui il reportage di macitynet di quell’anno durante la visita di Lisa Jackson di Apple.

Da allora qui sono stati formati centinaia di sviluppatori di app per l’ecosistema Apple, con benefici su tutti i fronti, incluso il territorio, un progetto che si allinea perfettamente con la strategia di Apple nel campo della formazione. Successo e collaborazione tra Apple e la Federico II in un piano di sviluppo a lungo termine che è da poco stato esteso almeno fino al 2025.

Un’altra sfida da superare per riuscire a conferire la laurea honoris causa a Tim Cook a Napoli è quella di individuare una data compatibile con la fittissima agenda di Tim Cook. La segreteria dell’Università in Italia e quella di Tim Cook a Cupertino stanno collaborando su tutti i dettagli, per stabilire una data e anche per trasformare la cerimonia in un evento mediatico, come ci si aspetterebbe. È già certa fin da ora la presenza di Mario Draghi, del ministro Messa e di altri rappresentati dello Stato e delle autorità locali.

