Sensore porte-finestre Mi Door in offerta a 11,99 euro

Con 11,99 euro potete tenere d’occhio l’apertura e la chiusura di qualsiasi porta, finestra, sportello, armadio o qualsiasi altra cosa che abbia un’anta mobile: è infatti questo il prezzo di Mi Door, un sensore porte-finestre che in realtà ha migliaia di applicazioni utili e che consente di mettere sotto controllo praticamente ogni aspetto della propria vita.

Innanzitutto, l’aspetto: si compone di due parti, una di forma quadrata, più grande, dove è raccolta la maggior parte dei componenti che lo fanno funzionare; l’altra, rettangolare, più sottile, che si aggancia magneticamente alla prima, perché è proprio questo il segreto del sistema: quando si sganciano le due parti viene trasmessa la notifica sullo smartphone abbinato, segnalando così in tempo reale l’apertura dell’anta associata.

E’ di colore bianco, dalle linee semplici, si confonde piuttosto bene su infissi e porte del medesimo colore ma risulta comunque discreto e minimale anche altrove. Dall’app Mi Home si configura tutto, si può perfino inserire in azioni più complesse combinandolo con altri dispositivi Smart presenti in casa: ad esempio si può installare sulla porta dello scantinato e fare in modo che si accenda la luce quando si apre la porta, e si spenga quando viene chiusa, potendo così di fatto dimenticarsi dell’interruttore della luce. Oppure si possono chiudere tutte le luci e le tapparelle di casa quando la porta di casa viene prima aperta e poi chiusa e lo smartphone dell’utente si allontana dall’abitazione, giusto per mettere nero su bianco due idee.

Ma nel suo utilizzo più banale, quello cioè di segnalare ogni volta che i due componenti vengono separati e riuniti, è possibile non solo controllare l’apertura delle porte e delle finestre ma anche dei cancelletti che generalmente si posizionano in casa per non far accedere animali domestici e bambini in particolari ambienti; oppure sullo sportello della gabbietta del gatto, per essere avvisati se riesce ad aprirlo da solo; oppure, e qui si va più sul sottile, si può agganciare con l’adesivo 3M in dotazione al coperchio della scatola dei biscotti o allo sportello del frigo, così sappiamo se qualcuno della famiglia sta trasgredendo qualche regola; possiamo persino installarlo sulla tavoletta del water, per esser certi che i maschietti la alzino quando vanno in bagno.

Quale che sia l’impiego che si intende fare del sensore Mi Door, come dicevamo al momento è scontato del 29%: invece di 16,90 euro lo pagate 11,99 euro.

