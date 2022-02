Apple M2, prestazioni e benchmark stimati via estrapolazione

Sentiamo parlare del prossimo chip Apple M2 per Mac fin da quando il colosso di Cupertino ha introdotto il suo primo processore per Mac M1 a fine 2020: finora non sono stati avvistati benchmark attribuiti ad Apple M2 ma possiamo farci un’idea delle prestazioni osservando i miglioramenti introdotti con il passaggio dal precedente Apple A14 degli iPhone 12 all’attuale chip Apple A15 impiegato negli iPhone 13.

Questo perché Apple M1 è basato sulla stessa architettura di base di A14, solo espansa e potenziata raddoppiando il numero dei core di calcolo CPU ad alte prestazioni (4 invece di 2) oltre che raddoppiando il numero dei core grafici GPU, che da 4 diventano 8.

A partire da questo ragionamento MacWorld offre una stima delle prestazioni e dei benchmark che possiamo aspettarci da Apple M2, partendo dall’assunto che Cupertino seguirà lo stesso modello, cioè costruire Apple M2 espandendo e potenziando Apple A15 degli iPhone 13.

Mentre M1 ottiene con Geekbench 1.706 punti nel test single core, per il prossimo M2 viene stimato un punteggio di 1.829. L’incremento di prestazioni sarà più alto nei test multi core: M1 ottiene 7.391 punti, mentre per M2 si stimano 8.837 punti. In questo articolo riportiamo alcuni grafici di Macworld sulle stime appena descritte. Sempre seguendo lo stesso ragionamento, quindi con il balzo da M1 a M1 Max, vengono anche stimati prestazioni e benchmark di M2 Max.

Semplificando, con il passaggio da M1 a M2 è lecito attendersi gli stessi incrementi osservati tra A14 e A15, quindi circa il 10% in più in test e prestazioni single core, il 20% in più nel multi core, infine anche un incremento più sostanzioso del 30% nelle prestazioni grafiche GPU.

Con un pizzico di fortuna non dovremo attendere molto per verificare la bontà di queste stime: secondo un leaker attendibile Apple presenterà MacBook Pro 13” 2022 identico a quello attuale ma con processore M2 nel prossimo evento di primavera che potrebbe svolgersi l’8 marzo.