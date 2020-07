Apple Watch 5, bug indicatore batteria imprecisa e spegnimenti improvvisi

C’è un un bug nella gestione della batteria di Apple Watch 5. Lo dicono una serie di messaggi pubblicati sui forum Apple, portati in evidenza in questi giorni da MacRumors. Quello che sembra essere un bug, ha conseguenze molto serie: lo smartwatch ha un indicatore della batteria impreciso e nello stesso tempo si spegne improvvisamente, senza andare in “riserva” come dovrebbe fare.

Quel che accade lo spiega in maniera accurata l’utente che si firma “Todd” al sito americano “prima di un aggiornamento il mio Apple Watch aveva un indicatore di batteria accurato. Non so se l’aggiornamento ha creato il problema o se sia il risultato di qualche cosa di differente, ma ora con watchOS 6.2.8 ho dei problemi. Il mio orologio fornisce indicazioni di batteria al 100% per un lungo periodo, anche 5 o 6 ore, poi scende intorno al 53% e si spegne improvvisamente. Quando lo si riavvia il livello presenta ancora una percentuale del 53%, ma si spegne di nuovo se non viene messo sul caricabatterie”.

Sul forum dei clienti Apple si trovano sei pagine con messaggi di utenti che hanno lo stesso problema anche con versioni precedenti del sistema operativo: un indicatore impreciso della batteria con spegnimenti improvvisi dello smartwatch. L’utente “Nomperar” è particolarmente dettagliato nella descrizione della problematica e anche nei tentativi che ha fatto per cercare di risolverla cercando il supporto di Apple, ma sfortunatamente non ha trovato soluzioni tecniche né una risposta valida da parte della Mela. Qualche altro possessore di Apple Watch racconta la sua esperienza con tentativi come hard reset, riavvi soft e così via, ma nessuno sembra avere ancora trovato la soluzione.

Della questione parla anche iMore in un articolo che risale alla fine di aprile, prima del rilascio di watchOS 6.2.6 (distribuito a inizio giugno): il sintomo descritto è lo stesso. Che però non sia un problema recente determinato da un aggiornamento software, lo si potrebbe dedurre anche da TidBits che pure descrive lo stesso bug già a fine febbraio. In termini pratici si tratta di qualche cosa che risale a diverso tempo fa e che forse solo ora con una larga diffusione di Apple Watch 5 sta assumendo la rilevanza che si percepisce dai molti messaggi che si trovano in circolazione.

Un aspetto particolarmente preoccupante del fenomeno descritto da MacRumors è che Apple, almeno stando alle voci raccolte su Internet, non sembra essersi fatta carico del problema e non ha alcuna soluzione. I consigli dei rappresentanti della Mela descritti da chi si è trovato a fare i conti con il problema sono in alcuni casi bizzarri (ad un utente è stato detto che era l’eccessivo uso di Safari su iPhone a determinare lo spegnimento di Apple Watch), in altri casi hanno consigliato la sostituzione di Apple Watch, fatto salvo che alla fine il problema si è ripresentato anche sul nuovo dispositivo.

Una speranza pare giungere da watchOS 7 beta. Un paio di utenti dei forum Apple dicono che all’installazione della versione non ancora rilasciata ufficialmente del prossimo sistema operativo sembra risolvere il bug di Apple Watch 5. Infine va segnalato che non tutti gli Apple Watch 5 hanno questo problema; quello che stiamo usando in questo momento (che gira con watchOS 6.2.6) non ha manifestato alcuna delle problematiche descritte.

