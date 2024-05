Copilot di Microsoft sbarca su Telegram

Pubblicità

Microsoft ha deciso di sbarcare su Telegram, l’app le le chat creata da Pavel Durov, è farlo con un bot speciale. Si chiama Copilot, come tutti i servizi di intelligenza artificiale che l’azienda sta inserendo nei suoi prodotti sfruttando la sinergia con OpenAI e ChatGPT.

Con un semplice annuncio, Microsoft è sbarcata su Telegram:

Incontra il tuo nuovo compagno AI di tutti i giorni: Copilot, gestito da GPT, ora su Telegram. Partecipa a conversazioni senza interruzioni, accedi alle informazioni e goditi un’esperienza di chat più intelligente, tutto all’interno di Telegram.

Il servizio è gratuito e passa da una procedura di attivazione invero particolare. Si comincia con questa pagina del sito di Microsoft, non ancora localizzata in italiano, che rinvia all’indirizzo Telegram di Microsoft Copilot.

A questo punto, oltre ad accettare le regole della privacy all’interno della chat dopo aver avviato il bot di Copilot, è necessario fornire il numero di telefono con il quale è stato creato l’account Telegram, È una scelta singolare da parte di Microsoft, visto che Telegram consente di non condividere il proprio numero di telefono sfruttando invece un alias.

Copilot: Il tuo compagno AI di tutti i giorni 🤖, ora su Telegram!

Una volta attivato il bot di Telegram, gli utenti si trovano in una situazione molto simile a quella conosciuta con gli altri bot di Telegram, una particolarità di questa app e servizio di messaggeria che la distingue da Whatsapp, Messaggi di Apple e Messenger di Meta.

Le domande al giorno

L’accesso è limitato a un certo numero di domande al giorno (30 o 60) ed è completamente gratuito e per adesso non è previsto un livello a pagamento o una integrazione con i token di Copilot di Microsoft sugli altri prodotti dell’azienda o con quelli di ChatGPT di OpenAI.

Con i bot tradizionali su Telegram si possono compiere azioni interattive molto diverse: si va dai bot per gestire una lista della spesa condivisa tra più utenti (arrivando a possibilità anche molto sofisticate) ai bot che ripropongono le informazioni che ad esempio arrivano da un sito web di notizie ogni volta che viene cambiato: esistono molti canali di informazione o di pubblicità e offerte su Telegram che sono stati costruiti in questo modo.

Con Copilot in particolare si possono chiedere una decina di cose diverse: innanzitutto, rispondere alle domande degli utenti. Come dice Copilot stesso: “Sono qui per aiutarti a risolvere dubbi, fornire informazioni e rispondere alle tue domande su vari argomenti”.

Tutto quello che si può fare

Ma oltre a questo, in maniera non diversa dai servizi di chatbot che abbiamo visto con ChatGPT in questi mesi, con Copilot è possibile generare contenuti creativi: “Posso scrivere poesie – dice Copilot –, storie, codice, traduzioni, saggi e altro ancora. Basta chiedere”.

Inoltre il sistema permette di ottimizzare testi: se avete bisogno di migliorare un testo, Copilot può riscriverlo o suggerire modifiche per renderlo più efficace. Può anche sintetizzare contenuti partendo da un testo lungo per arrivare una versione più breve.

Inoltre, proprio come Copilot, permette di aiutare gli utenti con compiti di scrittura: “Se hai bisogno di scrivere una mail, una lettera o qualsiasi altra cosa – scrive il bot –, posso darti una mano.

Inoltre, sempre tenendo a mente che le informazioni di ricerca fornite dai bot possono essere sbagliate. Copilot permette di fornire informazioni ad esempio cercando informazioni su Internet e riassumendole.

Infine, come forma di intrattenimento Copilot su Telegram permette di creare parodie di celebrità. Si possono anche fare altre forme di intrattenimento come ad esempio raccontare barzellette, indovinelli o curiosità interessanti.

Ispirazione per fare cose nuove

Il bot di Microsoft per Telegram ha anche una serie molto ampia di opzioni per chiedere aiuto o dare ispirazione a chi voglia usarlo. Ad esempio, la sezione “Ideas” propone una vasta collezione di esempi di cose che si possono richiedere:

Solo per passare il tempo: “Mostra alcuni video divertenti di gatti” o “Puoi generare una breve storia con un colpo di scena alla fine?” Oppure, per lo sport: “Ultime notizie sul calcio” o “Quando è la prossima grande partita di cricket?”

Ancora, per l’allenamento: “Mostrami una guida per principianti allo yoga.” o “Quali sono alcuni esercizi cardio efficaci?” Oppure, per il cibo: “Qual è la ricetta per la pasta fatta in casa?” o “Puoi suggerire un piano pasti sano per la perdita di peso?”

Se invece interessano i viaggi: “Consigli per i viaggiatori solitari in Europa?” o “Elenca alcune località di vacanza a buon mercato in India.” E non manca anche la musica: “Quali sono gli ultimi successi hip-hop?” o “Consiglia alcune playlist per l’allenamento.”

Un colpo al cuore e uno alla botte

Copilot vuol lavorare anche come Cupido, offrendo consigli per gli appuntamenti: “Quali sono alcune idee creative per un primo appuntamento?” o “Come scrivere un buon profilo per un’app di incontri?”

Dal punto di vista dell’intrattenimento, ci sono film e spettacoli: “Quali sono le raccomandazioni per buone serie di fantascienza?” o “Suggerisci un film divertente da guardare.” E anche per i giochi: “Quali sono i migliori giochi per dispositivi mobili di questo mese?” o “Suggerisci alcuni giochi da tavolo adatti a tutta la famiglia.”

E infine i consigli di lettura: “Consiglia libri popolari di auto-aiuto sulla gestione del tempo.”

I tempi di elaborazione non sono rapidissimi ma i risultati sono sorprendenti, o almeno all’altezza dello stupore generato dagli altri canali con i quali si può accedere ai modelli di LLM.

Nell’interfaccia una specie di quadrato con quattro quadrati più piccoli è l’icona che permette di mostrare una serie di domande già fatte in maniera tale da soddisfare curiosità sul comportamento del bot anche se non ci viene in mente niente di particolare.