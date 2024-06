Grazie allo sfondo, macOS Sequoia arriva in anticipo

Pubblicità

Durante la conferenza di apertura della WWDC24 Apple ha presentato, tra le altre cose, anche macOS Sequoia, il prossimo major upgrade per Mac. Mentre le novità dell’aggiornamento si potranno ottenere sono installando il nuovo sistema operativo, non appena disponibile, c’è già qualcosa che potete ottenere subito: il nuovo sfondo dinamico.

Come di consueto, Apple ha aggiunto un nuovo sfondo dinamico a macOS. Non sappiamo se sarà l’unico da qui a quando Sequoia verrà rilasciato al pubblico, verosimilmente nell’autunno prossimo, né se subirà variazioni.

Intanto, è possibile scaricare lo sfondo mostrato ieri nella sua attuale versione. Lo sfondo non viene rilasciato ufficialmente da Apple, ma è facile reperirlo, sia in versione Light, che in versione scura o automatica.

A rilasciare tutte le varianti del wallpaper ci ha pensato anche basicappleguy. Per poterli utilizzare è sufficiente scaricare le relative immagini, cliccarsi con il tasto destro e scegliere “Imposta immagine Scrivania”.

L’ultimo dei tre file, quello in formato “*heic” contiene sia la versione chiara dello sfondo, che quella scura, che si alternerà sulla Scrivania in base all’orario, sempre che decidiate di impostarlo come “Automatico”.

Per farlo, non vi resterà che cliccare con il tasto destro sulla Scrivania e scegliere “Cambia Sfondo”. Da qui, cliccate su “Aggiungi foto” e poi “Scegli”, per poi andare a selezionare il file scaricato in formato heic.

Per tutto quello che c’è da sapere su macOS Sequoia il link da cui partire è direttamente questo, mentre per quanto concerne tutto quello che è stato presentato alla WWDC24 scorsa il link di riferimento è questo.