Apple vuole instaurare la regola del sottile

La parola d’ordine dell’hardware Apple per il futuro sarà “sottile”. iPhone sottili, Mac sottili, iPad sottili ed Apple Watch sottili. Il trend del design della Mela per tutto quanto uscirà dai suoi laboratori l’abbiamo saputo qualche settimana fa da The Information e ora ce lo ribadisce Mark Gurman nella sua newsletter domenicale..

“Mi è stato riferito che Apple è ora concentrata nello sviluppo di un telefono notevolmente snello, in tempo utile per la lineup iPhone 17 del 2025“, scrive Gurman. “Sta lavorando inoltre per creare MacBook Pro e Apple Watch più sottili. L’iniziativa prevede che l’ultimo iPad Pro sia l’inizio di una nuova classe di dispositivi Apple che dovrebbero essere i prodotti più sottili e leggeri delle loro categorie in tutto il settore tecnologico”.

Gurman ha indicato gli iPhone 17 come quelli più sottili, dispositivi che dovrebbero arrivare nel 2025; non ha indicato date per i MacBook Pro e gli Apple Watch più sottili. Per quanto riguarda l’Apple Watch un redesign potrebbe arrivare con l’Apple Watch X, in precedenza indicata dallo stesso redattore di Bloomberg come “la più grande revisione mai vista” per lo smartwatch Apple”, con una serie di novità a partire dal design (indiscrezioni circolate in precedenza da altre fonti, affermano che Apple Watch X potrebbe essere circa il 10-15% più sottile rispetto all’Apple Watch di Serie 9 lanciato nel 2023).

La notizia, come accennato in apertura, non è in realtà nuovissima. The Information, un altro sito che fa delle anticipazioni una delle sue missioni giornalistiche ci aveva detto che iPhone 17 sarebbe stato caratterizzato da un nuovo design che avrebbe puntato molto del suo appeal sullo spessore.

L’ iPhone 17 oltre ad essere sottile, dovrebbe poi avere uno schermo da 6,1 e 6,7 pollici, una Dynamic Island più piccola e bordi in alluminio.

Un altro analista Jeff Pu aveva parlato in precedenza di un modello “sottile” che dovrebbe prendere il posto degli iPhone Plus, avere uno schermo da 6,5 pollici e guscio in alluminio e una fotocamera frontale da 24 megapixel e una posteriore da 48 megapixel.

Ma se le precedenti indiscrezioni sembravano puntare tutte verso un iPhone sottile di fascia alta (noi avevamo parlato per essere più chiari di “iPhone Ultra”), qui Gurman sembra indicare un trend generale che riguarderà un po’ tutta la gamma.

Quello su cui tutti paiono concordare è che lo sguardo deve andare oltre l’autunno di quest’anno e puntare più in là. Come dire che per l’iPhone se ne parlerà a fine 2025 e per i Mac, chissà, anche oltre. Magari quando sarà finalmente rilasciato il Mac pieghevole, che potrebbe così uscire dal manuale dei fantastici animali da bestiario per diventare una realtà.