Dream Sock è un calzino smart per monitorare i neonati

Pubblicità

Owlet, azienda specializzata nel monitoraggio smart dei neonati, ha annunciato il lancio nel Regno Unito e nel resto d’Europa di Dream Sock, un monitor “intelligente” per neonati con letture e notifiche sulle condizioni di salute di neonati sani di età compresa tra i 0 e i 18 mesi e peso tra 2,5 e 13,6 kg.

Questo dispositivo medico offre ai genitori informazioni in tempo reale sui parametri di salute e vitali. Il calzino si avvolge intorno al piede del bambino e fornisce un monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca, del livello di saturazione dell’ossigeno, del ritmo del sonno e di altri parametri.

L’applicazione Owlet Dream (disponibile su iOS e Android) fornisce letture in tempo reale direttamente ai dispositivi mobili e alla stazione di base inclusa, avvisando immediatamente gli utenti se il bambino presenta una frequenza cardiaca bassa/alta o un basso livello di ossigeno.

Secondo il produttore (qui i dettagli) è in grado di tracciare e visualizzare con precisione i parametri vitali di un neonato, anche in caso di movimenti delicati e su tutte le tonalità della pelle.

I parametri cronologici sulla salute e le tendenze relative al sonno raccolte tra i bambini che utilizzano Dream Sock possono essere monitorati nell’app Owlet Dream. I genitori hanno accesso a funzionalità avanzate di supporto del sonno, tra cui la Predictive Sleep Technology, che elimina le incertezze relative agli orari dei pisolini e dell’ora di andare a letto usando i dati cronologici relativi al sonno per suggerire ai genitori le finestre consigliate di sonno e veglia. Dream Sock può anche essere associato alla videocamera Owlet Cam 2 che consente ai caregiver di vedere e sentire il neonato ovunque si trovino, oltre a ricevere notifiche sul movimento e altro ancora.

Il dispositivo è indicato come sicuro (dotato di certificazione sanitaria per bambini sani di età compresa tra 0 e 18 mesi e di 2,5-13,6 kg di peso, è ), è venduto 299€ ed è disponibile nei colori: verde menta, Blu Avio e Rosa antico. Sono incluse due misure di calzine in tessuto per garantire una vestibilità aderente e sicura per bambini di peso compreso tra 2,5 e 13,6 kg. I prodotti di Owlet sono disponibili anche su Amazon.