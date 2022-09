Nuovo Apple Watch SE già in sconto di 50€ su Amazon

Apple Watch SE 2022 è stato appena presentato e neppure rilasciato ma su Amazon si compra già in forte sconto: 309 € invece che 359 €.

La promozione apparsa qualche minuto fa è proprio sulla versione nuova, quella annunciata da Apple la scorsa settimana e che dovrebbe arrivare nelle mani dei clienti domani. Si tratta di un Apple Watch SE identico esteticamente a quello dello scorso anno ma con alcune novità

Usa un nuovo processore del 20% più veloce rispetto al precedente Apple Watch SE

Offre funzioni avanzate per la sicurezza, come “Rilevamento cadute”, SOS emergenze e “Rilevamento incidenti”

Come la versione precedente

Ampio display Retina OLED

Puoi registrare ogni tuo allenamento: corsa, camminata, bicicletta, yoga, nuoto e ballo

Swimproof

Notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare

Sincronizza musica, podcast e audiolibri

Rispetto ai modelli più recenti Apple Watch SE 2022 è privo di schermo sempre acceso e anche di funzione elettrocardiogramma, due particolarità che potrebbero interessare un numero limitato di utenti. Tutto il resto, soprattutto la perfetta integrazione con il mondo iPhone, è identico ai modelli più blasonati.

La versione in sconto è quella da 40mm con rete cellulare. Costa 309 euro, quindi lo sconto è di 50 € il che porta questo modello al prezzo della versione senza rete cellulare e ad un costo più basso di quello del modello 2020. In più potete comprare a rate senza interessi. La spedizione è prevista per domani.

Click qui per comprare