Coronavirus, OrCam distribuisce gratuitamente indossabili per non vedenti

OrCam Technologies distribuirà in prova gratuita alle persone non vedenti OrCam MyEye 2, un dispositivo in grado di leggere ad alta voce ogni testo stampato e digitale, incluse le notizie e le indicazioni su confezioni e bugiardi. Un’iniziativa solidale che in questo tempo di crisi per il Coronavirus rappresenta una risorsa interessante per ipovedenti e non vedenti.

OrCam Technologies ha sviluppato OrCam MyEye 2, un dispositivo indossabile basato sull’intelligenza artificiale, leggero e compatto, delle dimensioni di un dito, dotato di altoparlante e di connettività Bluetooth.

In collaborazione con Visione Dept, a causa della grave situazione di emergenza sanitaria mondiale, ha deciso di avviare un programma che prevede la spedizione gratuita del dispositivo o a chiunque ne faccia richiesta. OrCam MyEye2 potrà essere utilizzato senza alcun costo e consentirà a chi non vede di recuperare l’autonomia necessaria e di svolgere le operazioni quotidiane come prendere un farmaco senza errori o scegliere cosa mangiare in autonomia.

La solidarietà digitale per OrCam passa dunque da uno strumento in grado di offrire aiuto e assistenza a persone che già devono fronteggiare un disagio legato alla vista e all’impossibilità di contare sull’aiuto di terze persone.

Per maggiori informazioni su questa iniziativa occorre fare riferimento alla pagina Facebook di OrCam Technologies.

Come OrCam Technologies, molte altre aziende stanno dedicando risorse alla ricerca per l’accessibilità dei disabili e tra queste ricordiamo Apple, Ikea e Google .

