I 10 migliori regali per gli amanti dei droni

E’ da diversi anni che la moda dei droni tiene banco, anche se con il passare del tempo sono completamente cambiate le carte in tavola. Rispetto a parecchi anni fa, la tendenza è stata quella di rimpicciolire i droni, proponendo oggi piccoli quadricotteri, maggiormente trasportabili e, in alcuni casi, pilotatili senza patentino. Il tutto, ovviamente, andando a incrementare le qualità ideografiche. Ecco i 10 regali che potreste fare a chi ama i droni.

DJI Mini 3 Pro

Sebbene non sia l’ultimo modello rilasciato, è probabilmente quello con il miglior rapporto qualità prezzo ad oggi disponibile. Stiamo parlando del DJI mini 3 Pro, che offre davvero tanti motivi per essere eletto tra i migliori regali che possiate fare ad una amante di droni per Natale.

Tanti punti di forza che offre, a partire dal peso, inferiore ai 250 grammi e quindi senza necessità di patentino per pilotarlo. A differenza dei predecessori, bracci ed eliche sono stati ridisegnati per aumentare l’aerodinamica e, conseguentemente, il tempo di volo, che adesso arriva a 34 minuti con una singola ricarica. Nonostante sia così compatto, DJI ha ripreso dai droni di fascia alta molte caratteristiche e funzionalità. Ad esempio, DJI Mini 3 Pro integra nuovi sensori che consentono per la prima volta il rilevamento degli ostacoli anche lateralmente e di fronte su cui si basa Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) 4.0, che gli permette di trovare un modo sicuro per aggirare eventuali ostacoli durante il volo.

Se si parla di fotocamera, DJI Mini 3 Pro ha un sensore CMOS da 48 MP da 1/1,3 pollici con pixel da 2,4 micrometri e un’apertura f/1,7. La dimensione dei pixel più grande offre prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione e nelle riprese notturne. Per la prima volta sulla serie mini, inoltre, i piloti potranno registrare video fino a 4K a 60fps. Peraltro, il gimbal integrato, che dunque assicurerà video estremamente stabili, può riprendere anche in modalità verticale, dunque pronto per inviarli sulle piattaforme social. Il range di volo dichiarato è di 12 km.

È disponible in versione con radiocomando N1 , e con il nuovo remote control. C’è anche una versione non Pro che di fatto è una via di mezzo tra un DJI Mini 2 e il DJI Mini 3 Pro.

DJI Avata

Oltre al volo convenzionale, la nuova frontiera, emersa nel corso degli ultimi anni, p quella del volo FPV, ossia First Person View. Si tratta del volo in prima persona, quello in cui il pilota si cala grazie ad un visore che mostra le immagini in tempo reale riprese dal drone.

Il DJI FPV Avata è un drone che cambia, letteralmente, la prospettiva di volo: come lascia intendere lo stesso nome, vi mette a bordo in prima persona grazie ad un sistema di visualizzazione in prima persona. In pratica grazie a speciali occhiali, trasmette quel che riprende in prospettiva diretta dandoci la possibilità di vedere quel che il drone vede.

Il giunto cardanico della fotocamera ad asse singolo fornisce una visione più realistica possibile del volo. È possibile scegliere se pilotarlo con googles 2 o i precedenti Googles V2.

Ha circa le dimensioni di un DJI Mini, anche se è più pesante con i suoi 410 grammi. E’ estremamente robusto, con tanto di para eliche che le riparano da eventuali scontri. Il gimbal è ad asse singolo, la videocamera 4K registra a 60 frame al secondo.

Riesce a raggiungere l’incredibile velocità di 100 km/h, anche se per sbloccare questa modalità manuale si avrà bisogno di un apposito controller, mentre con il Motion Controller DJI si potrà accedere solo alle modalità Normal e Sport.

Si compra sua nella configurazione solo drone, oppure con il Motion controller e visore

DJI Mavic 3

Se volete abbandonare il campo dei droni formato “mini”, allora il Il DJI Mavic 3 è un prodotto che potrebbe fare al caso vostro. Al centro di tutto il sistema spicca la fotocamera Hasselblad L2D-20c con sensore CMOS in formato 4:3 probabilmente il meglio che si possa pretendere in un drone che è ancora accessibile al pubblico “normale”. Scatta a 20 megapixel per immagini pulite e prive di rumore, anche quando il drone vola in condizioni di scarsa luminosità, e una profondità cromatica estesa nei punti di maggiore intensità luminosa e massima profondità delle ombre con risoluzioni massime pari a 5.1K a 50 fps e 4K a 120 fps.

Alla lente standard Hasselblad è affiancato un obiettivo zoom 28x con apertura massima f/4.4 utile per avvicinare soggetti lontani mantenendo inalterata la distanza fra questi e il drone. Lo zoom permette di riprendere gli animali selvatici nella natura senza disturbarli.

Il drone è inoltre dotato della tecnologia di trasmissione ottimizzata DJI O3+ che permette al pilota di avere il massimo controllo in un raggio di 15km e un feed live sul display con qualità 1080p/60fps.

Tello Ryze

Qui siamo nel campo dei giocattoli, se così possiamo dire. Si tratta di un drone non più nuovissimo, ma che rappresenta ancora il punto di riferimento per il volo indoor. Realizzato da Ryze in collaborazione con DJI, Tello Ryze è un piccolo drone che pesa solo 80 grammi, con un corpo davvero contenuto, con misure pari a 98 x 92,5 x 41 millimetri, con eliche da soli 3 pollici. Lo abbiamo recensito a questo indirizzo, per chi volesse saperne di più.

Non godrà certamente di tutti i sensori che accompagnano il volo sui droni di fascia alta, ma ospita a bordo un telemetro, barometro, LED, vision system, Wi-Fi e altro ancora. Interessante è la possibilità, per la prima volta di usare il drone come una estensione di Scratch, il software open del MIT per insegnare ai più piccoli l’uso della programmazione e della combinazione tra sensori, robot e codice. Ha una distanza massima di volo di appena 100 metri, e può raggiungere una velocità massima di 28 chilometri orari, con un tempo di volo massimo di 13 minuti.

Zaini e borse

Tra i regali più utili, quando si tratta di droni è uno zaino o una valigia per il trasporto in sicurezza. Su Amazon ce ne sono davvero di diverse tipologie. I prezzi sono davvero variabili, in considerazione della tipologia e dei materiali utilizzati. Ad esempio, se avete optato per un DJI mini, il consiglio è di dare uno sguardo alla borsa ufficiale, ridotta sia nelle dimensioni, che nel prezzo.

Non solo la comodità di non dover tenere in mano drone e telecomando durante gli spostamenti, ma anche la sicurezza di non danneggiarli, renderà questo accessorio indispensabile. Su Amazon è disponibile la borsa ufficiale DJI, nata e concepita per il mini, ma certamente compatibile con il mini 2, dato che ha le stesse dimensioni, salvo che per il telecomando, che comunque riesce ad essere correttamente alloggiato. Non costa molto, e i 35 euro richiesti sono certamente giustificati dalla qualità. A giudicare dalle domande e risposte presenti nella pagina Amazon del prodotto può essere adattata anche per Mini 3 Pro, anche se le misure sembrano essere un po’ troppo “risicate”. E’ disponibile in versione nera o gialla.

Micro droni

Una categoria davvero divertente, e che consigliamo come regalo per i più piccoli, è certamente quella dei micro droni. Si tratta di velivoli che stanno nel palmo di una mano e che, certamente, possono (devono) essere utilizzati al chiuso. Su Amazon la lista è davvero infinita, e tutti con le stesse caratteristiche, più o meno. Si tratta di giocattoli che non hanno ovviamente molte pretese, che nella maggior parte dei casi non scattano foto, ne registrano video, e che hanno un range di volo limitato a pochi minuti. Ciò nonostante, si tratta di mezzi davvero interessanti e divertenti, che spesso riescono anche a compiere acrobazie a mezz’aria, per stupire i propri amici. Vi segnaliamo il Potensync A20 costa meno di 50€.

Action Cam

Ormai tutti i droni hanno una camera per le riprese aeree; tuttavia, potrebbe essere ottima la scelta di una action cam, per unire alle riprese in volo quelle da terra.

Ad oggi sono davvero tantissime le action cam disponibili sul mercato. Abbiamo riunito le migliori a questo indirizzo. Se dovessimo consigliarvene una, opteremmo per la Insta360 Go 3.

a videocamera è più piccola di un pollice e pesa solo 35 g. Il corpo magnetico permette di montarla ovunque e di riprendere da angolazioni uniche e creative.

Il nuovo Action Pod, poi, trasforma la GO 3 in una action cam ancora più versatile. Il touchscreen orientabile permette di controllare la videocamera e vedere l’anteprima delle riprese da remoto anche quando la GO 3 è installata in punti difficili da raggiungere. Quando si è a corto di energia, la GO 3 può essere montata nel Pod per continuare a registrare fino a 170 minuti.

Gimbal per smartphone

Allo stesso modo, per unire alle immagini in volo quelle di terra, potrebbe essere ottimo un gimbal per smartphone. Anche in questo caso abbiamo riunito i migliori in un articolo, ma qui ve ne segnaliamo uno: DJI OM6. Lo abbiamo recensito a questo indirizzo.

È possibile manovrarlo con un joystick e scegliere modalità di registrazione come Story, Sport, TimeLapse e Slow Motion, mentre la modalità ActiveTrack arriva alla versione 5.0 e che permette permette di seguire il soggetto e lo manterrà al centro dell’inquadratura. Ha uno stabilizzatore elettronico a 3 assi con un nuovo design e un meccanismo di bloccaggio e un magnete. Ricordiamo anche che ha un’asse telescopica, che può estendersi fino a 215 mm.

Sphero Ollie

Non vola, ma è pur sempre un drone. Lo abbiamo testato a questo indirizzo. Il cuore di questo mini robot è il suo corpo in policarbonato, che lo rende resistente agli urti e pronto a sfidare qualsiasi terreno. Sphero Ollie, è in grado di raggiungere alte velocità e eseguire acrobazie.il mini robot è completamente compatibile con un’app dedicata per la guida e la programmazione.

La connessione Bluetooth offre un raggio fino a 30 metri, consentendo una connessione stabile e senza problemi con dispositivi iOS e Android.

Supporto per tablet

Spesso chi ha un drone sente la necessità di poterlo pilotare con il proprio tablet. Per questo motivo consigliamo anche l’acquisto di un supporto per tablet. Tra i radiocomandi senza display più diffusi quello per DJI mini, che offre una clip solo per smartphone.

Il telecomando del Mini 2 risolve in parte il superiore problema, spostando la posizione dello smartphone da sotto a sopra, certamente più comoda per molti piloti. Ha, però, sempre il limite di non consentire l’alloggiamento di un tablet. Ed allora, esiste un supporto ad hoc anche per questo secondo modello di drone, che consente di pilotare servendosi del più grande display di un iPad o tablet Android. Lo si acquista a questo indirizzo, sempre su Amazon. Ricordiamo che questo radiocomando N1 è compatibile anche con DJI Mini 3 Pro, che può essere acquistato in versione solo drone, sfruttando quindi il controller del Mini 2.

