Belkin sconta cavi, custodie, caricatori, batterie e supporti fino al 60%

Pubblicità

Ecco una buona occasione per fare incetta di prodotti di qualità all’insegna del risparmio: Belkin sta scontando fino al 60% alcuni dei suoi prodotti in catalogo permettendo di risparmiare anche oltre la metà del normale prezzo di listino con prodotti che partono da 6,99 euro e possono quindi essere presi in considerazione anche per attrezzarsi per l’inizio della scuola e i prossimi viaggi.

Dai cavi di ricarica rapida per smartphone e tablet, alle custodie protettive per iPhone e AirTag, fino ai caricabatterie wireless di ultima generazione, le stazioni di ricarica magnetiche con tecnologia MagSafe e i supporti auto, abbiamo selezionato una gamma di prodotti Belkin pensati per semplificare e migliorare la vostra esperienza quotidiana con i dispositivi.

Di seguito come sempre trovate l’elenco completo dei prodotti in promozione, con link per l’acquisto e prezzo in offerta.

A 6,99 € invece di 14,99 € | sconto 53% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 8,99 € invece di 22,49 € | sconto 60% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 8,99 € invece di 13,99 € | sconto 36% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 8,99 € invece di 13,99 € | sconto 36% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 9,99 € invece di 24,99 € | sconto 60% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 10,99 € invece di 23,99 € | sconto 54% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 10,99 € invece di 19,99 € | sconto 45% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 12,99 € invece di 19,99 € | sconto 35% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 14,99 € invece di 29,99 € | sconto 50% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 14,99 € invece di 24,99 € | sconto 40% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 14,99 € invece di 24,99 € | sconto 40% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 15,99 € invece di 29,99 € | sconto 47% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 19,99 € invece di 34,99 € | sconto 43% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 21,99 € invece di 39,99 € | sconto 45% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 22,99 € invece di 39,99 € | sconto 43% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 29,99 € invece di 44,99 € | sconto 33% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 31,99 € invece di 49,99 € | sconto 36% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 34,99 € invece di 59,99 € | sconto 42% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 39,99 € invece di 49,99 € | sconto 20% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 49,99 € invece di 89,99 € | sconto 44% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 16,99 € invece di 29,99 € | sconto 43% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 59,99 € invece di 79,99 € | sconto 25% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 89,99 € invece di 119,99 € | sconto 25% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 99,99 € invece di 139,99 € | sconto 29% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 109,99 € invece di 149,99 € | sconto 27% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 119,99 € invece di 149,99 € | sconto 20% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

A 129,99 € invece di 179,99 € | sconto 28% – fino a 26 set 24

Sto caricando altre schede...

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).