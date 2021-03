Cortana sparisce dall’unico altoparlante Cortana

Come anticipato fin dallo scorso anno, l’assistente vocale Cortana di Microsoft sta per scomparire dall’unico altoparlante smart su cui era presente, lo speaker Harman Kardon Invoke. Nell’idea originale di Redmond doveva competere con Alexa, Siri e Assistente Google, come interfaccia vocale per gestire la riproduzione della musica, per controllare la casa intelligente e così via, ma a conti fatti l’assistente di Microsoft non è riuscito a fare breccia nel mondo consumer.

Al momento, l’assistente è installato su un solo altoparlante smart. Ancora per poco. Un aggiornamento software presto disponibile per l’altoparlante Invoke di Harman Kardon, in fase di rilascio a partire dal 10 marzo, rimuoverà Cortana. Anche se gli utenti di Invoke non installeranno l’aggiornamento, Harman Kardon afferma che Cortana smetterà di funzionare “nei prossimi mesi”. Non solo: l’assistente vocale sta scomparendo anche dagli smartphone e dalle cuffie Surface di Microsoft.

Una volta installato l’aggiornamento, lo speaker Invoke si trasformerà in un normale altoparlante Bluetooth e non supporterà più l’assistente vocale Microsoft. Questo è senza dubbio un peccato per chiunque avesse acquistato l’altoparlante come alternativa a un dispositivo Amazon Echo o Nest. Una nota sul sito web di Harman Kardon spiega cosa sta accadendo:

Microsoft ha deciso di terminare il supporto per l’integrazione di Cortana nell’altoparlante Harman Kardon Invoke nel gennaio 2021. Microsoft ha lavorato a stretto contatto con Harman Kardon per creare un piano di transizione del dispositivo che contribuirà ad alleviare l’impatto che questo ha su alcuni dei nostri clienti

L’azienda audio ha anche affermato che «Microsoft ha notato che pochi utenti si dedicano alle attività di produttività su cui si concentra Cortana … questa è stata una decisione difficile che [Microsoft] non ha preso alla leggera».

Adesso Microsoft è libera di concentrarsi sui suoi piani per trasformare Cortana in un utile strumento di produttività integrato con i suoi servizi Microsoft 365. Quest’ultima rimozione di Cortana da un dispositivo consumer segna, di fatto, la totale resa dell’assistente vocale come concorrente diretto di Siri, Alexa e con l’Assistente Google.

Tutti gli articoli dedicati a Cortana sono disponibili qui, invece gli articoli di macitynet che parlano di Microsoft Office e di Microsoft sono disponibili ai rispettivi collegamenti.