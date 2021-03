Huawei presenta gli auricolari FreeBuds 4i, tanti i regali al lancio

HUAWEI FreeBuds 4i adesso in pre-ordine su con Huawei Band 4 e tre mesi di Huawei Music inclusi. Ecco come sono fatte i nuovi auricolari della casa cinese.

HUAWEI FreeBuds 4i sono i nuovi auricolari TWS che offrono cancellazione attiva del rumore (ANC) e una ricarica rapida in un design compatto. Sono disponibili da oggi in pre-ordine al prezzo di 89,00 euro nelle colorazioni Ceramic White, Carbon Crystal Black e Honey Red. E, fino al 24 aprile, chi deciderà di acquistarle, riceverà in omaggio HUAWEI Band 4 e tre mesi di Huawei Music inclusi .

I nuovi auricolari HUAWEI FreeBuds 4i ereditano le funzionalità della serie HUAWEI FreeBuds, tra cui una notevole durata della batteria, la tecnologia Active Noise Canceling, la ricarica rapida e l’esperienza di ascolto.

Gli auricolari offrono oltre 10 ore di riproduzione musicale, ovviamente con ANC disattivato. Inoltre, con la charging case si possono raggiungere 22 ore di riproduzione musicale o 14 ore di chiamata vocale. Se l’ANC è attivato, invece, gli auricolari assicurano 7,5 ore di riproduzione musicale continua e 5,5 ore di chiamata vocale. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida permette fino a 4 ore di utilizzo con una ricarica di soli 10 minuti, così gli utenti non devono preoccuparsi della batteria quando sono in giro o se hanno fretta di uscire.

HUAWEI FreeBuds 4i sono in grado di rilevare il rumore ambientale attraverso i microfoni e generare un’onda sonora inversa per ridurre il rumore. Gli auricolari, inoltre, dispongono anche della modalità Awareness, che permette di sentire l’ambiente circostante senza togliere gli auricolari. Ancora, le FreeBuds 4i adottano tre tecnologie anti-interferenza per migliorare la qualità delle chiamate e ridurre l’interferenza del rumore ambientale durante le chiamate. La tecnologia beamforming consente ai microfoni di captare la voce dell’utente in modo accurato, mentre il sistema a doppio microfono riduce efficacemente il rumore del vento esterno, e la tecnologia AI di riduzione del rumore filtra il rumore extra.

Potete già pre ordinarle su Amazon a 89 euro, nella colorazione bianca o nera.