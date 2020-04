COVID-19, una soluzione wireless per il monitoraggio su larga scala della temperatura corporea

Aranet, produttore lettone di sensori IoT wireless, ha presentato un nuovo sensore di rilevazione della temperatura corporea di uso professionale destinato in particolare ai professionisti del settore sanitario impegnati contro la malattia da COVID-19.

La soluzione è presentata come in grado di alleggerire parte del carico degli ospedali impegnati nel trattamento dei malati con particolare carenza di personale. La versione più recente dell’ecosistema di sensori di questo marchio è presentata come una soluzione completa che supporta la connessione di un massimo di 100 sensori a una singola stazione base. I professionisti della sanità possono in pratica effettuare il monitoraggio della temperatura corporea senza entrare direttamente a contatto con i pazienti.

L’azienda spiega che il suo sistema vanta una precisione di 0.1 °C, vanta la possibilità di utilizzo a lunga distanza, l’uso di cavi di collegamento mordibi e flessibili; non è inoltre necessaria la calibrazione sul campo (i sensori arrivano già pre-calibrati per sempre).

Il setup del sistema è semplice e allarmi personalizzati possono essere attivati per ogni paziente, permettendo al personale medico dier stabilire priorità per i vari pazienti. Un sistema di memoria integrato nella base, consente di raccogliere dait in continuo, anche in assenza di connessioe internet.

La misurazione della febbre, la saturazione di ossigeno e il monitoraggio elettrocardiografico sono alcuni dei parametri monitorati negli ospedali per la gestione dei pazienti.

In varie strutture la misurazione della temperatura corporea di dipendenti e visitatori avviene attraverso un termoscanner all’ingresso, una misura di prevenzione adottata in vari ambiti per l’emergenza coronavirus.

