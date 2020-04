Con Xiaomi Populele si impara a suonare l’ukulele senza alcun maestro

Con la pandemia in corso non avete scuse: se fino ad oggi avevate rimandato lo studio dell’ukulele per mancanza di tempo, ora potete rimettervi in pari e se non sapete da dove cominciare non dovete far altro che acquistare Xiaomi Populele.

Si tratta infatti di un ukulele davvero speciale: grazie alle moderne tecnologie è in grado di insegnare lo studio dello strumento anche senza le lezioni di un maestro. Basta collegarlo via Bluetooth allo smartphone (o al tablet) e lasciarsi guidare dall’app abbinata.

Uno dei punti di forza di questo strumento risiede nell’impiego di piccoli indicatori LED lungo il manico, che facilitano il corretto posizionamento delle dita in base all’accordo che si sta studiando (le luci si accenderanno al di sotto delle corde e nel punto esatto in cui andranno schiacciate contro il manico).

L’applicazione propone una serie di lezioni per imparare, passo dopo passo, a padroneggiare lo strumento. Si parte dalle basi, incluso un tutorial per accordare correttamente l’ukulele: si procede con piccoli esercizi, con lo studio di accordi e melodie, fino ad arrivare a suonare interi brani.

L’app accompagna ciascun esercizio con l’illuminazione dei LED e il relativo tab sullo schermo, in questo modo si imparerà a leggerli per poi proseguire con lo studio di tantissimi altri brani in completa autonomia (in rete ne esistono a migliaia e sono disponibili gratuitamente: è sufficiente una ricerca su Google accompagnando il titolo della canzone che si desidera imparare alla dicitura “tab ukulele”).

L’impegno che viene richiesto inizialmente non è neanche eccessivo: 15 minuti al giorno – scrivono nella scheda tecnica – sono sufficienti per crescere quotidianamente e raggiungere una buona padronanza dello strumento in poche settimane.

L’ukulele è realizzato in legno di abete mentre la tastiera è in plastica ABS ed utilizza corde in nylon. Il sistema è alimentato da una batteria che si ricarica in circa tre ore e promette fino a nove ore di autonomia con una sola carica.

Compatibile sia con Android che con iOS, Xiaomi Populele si può acquistare su Gearbest al prezzo di 74,24 euro.