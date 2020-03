Craig Federighi mostra le magie della trackpad su iPad Pro

Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple, ha sottolineato che con l’introduzione del supporto trackpad in iPadOS, Apple sta rendendo iPad Pro “ancora più potente e versatile”. “Abbiamo molto riflettuto su come integrare l’utilizzo di un trackpad in un’interfaccia prettamente touch mantenendo le caratteristiche che i clienti già conoscono e amano”, evidenziando “un nuovo modo di interagire con iPad per i milioni di persone che oggi usano iPadOS”.

In realtà molto l’uso di mouse e trackpad era disponibile con alcune opzioni di Accessibilità sulla prima versione di iPadOS ma Apple ha pensato bene di rendere il tutto più diretto e di espandere le opzioni di controllo nella versione 13.4 del sistema operativo che sarà disponibile dal 24 Marzo.

In un filmato pubblicato per primo sul sito di The Verge, Federighi illustra alcune delle logiche che hanno portato Apple a integrare il supporto al trackpad su iPad Pro. Come si potrà notare guardando il video, determinate scelte semplificano effettivamente alcune funzionalità grazie alla al trackpad e alla tastiera.

“Il nostro obiettivo con l’iPad è stato sempre quello di creare un dispositivo tanto capace quanto versatile da poter diventare qualunque cosa vogliate” riferisce Federighi nel filmato; “tale versatilità è basata sulla potenza del touch ma naturalmente offriamo molti altri modi per interagire con iPad; a volte potreste voler scrivere e niente batte la Magic Keyboard: ed è quando digitate il testo che apprezzerete la precisione e l’ergonomia del trackpad”.

Il manager di Apple spiega ancora che “la forma del cursore e rotonda come la punta del dito”; “spostandosi sui controlli, il puntatore si trasforma automaticamente rendendo semplice selezionarli, ma il trackpad è straordinario anche per il testo. Il cursore si trasforma in uno strumento preciso che rende facilissimo selezionare il testo, applicare formattazioni e anche selezionare interi blocchi di testo”.

Federighi evidenzia altre funzionalità possibili dal trackpad della Magic Keyboard come ad esempio la possibilità di accedere al volo a Dock, Control Center, alle app con lo Slide Over e gesture varie per richiamare l’Home Screen e sfruttare il multitasking. Vale la pena guardare il filmato per capire bene le possibilità offerte dal Multi-Touch sul trackpad, con funzioni che consentono di navigare l’intero sistema operativo in modo facile e veloce senza che l’utente debba mai alzare la mano dalla superficie.

